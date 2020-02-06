Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса , скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Ранее газета Global Times уже сообщала о смерти Ли Вэньляна, но затем опровергла эту информацию, уточнив, что он проходит интенсивную терапию.

"(Ли Вэньлян) ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)", - говорится в заявлении Центральной больницы Уханя в социальной сети.

Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.

На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.

Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.

Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.