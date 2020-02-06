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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
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РИА Новости

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

23:55 06.02.2020 (обновлено: 00:13 07.02.2020)
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© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсетиДоктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсети
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Ранее газета Global Times уже сообщала о смерти Ли Вэньляна, но затем опровергла эту информацию, уточнив, что он проходит интенсивную терапию.
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"(Ли Вэньлян) ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)", - говорится в заявлении Центральной больницы Уханя в социальной сети.
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.
На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.
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Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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