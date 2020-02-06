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В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
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РИА Новости

В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе

18:22 06.02.2020 (обновлено: 19:08 06.02.2020)
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© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсетиДоктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсети
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В китайском городе Ухань умер от коронавируса врач, одним из первых пытавшийся предупредить о вспышке заболевания и обвиненный в распространении ложной информации. Об этом сообщает газета Global Times.
Ли Вэньлян работал в Центральной больнице Уханя. Сам он писал в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В последней публикации, 1 февраля, он сообщил, что подтвердилось его заражение коронавирусом.
Ли было 34 года. Коллеги доктора подтвердили РИА Новости, что он скончался сегодня вечером.
Тридцатого декабря Ли Вэньлян написал коллегам в социальной сети WeChat о том, что на рынке морепродуктов Хуанань подтвердились семь случаев SARS (атипичной пневмонии). Тогда доктор еще не знал, что возбудителем болезни стал новый штамм коронавируса. Пост Ли распространился по китайским соцсетям и сразу стал вирусным, так как люди боялись возвращения SARS.
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсетиДоктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсети
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся сообщениями о набирающей обороты эпидемии, вызвали в полицию. Им вынесли предупреждение и потребовали впредь не делать "ложных заявлений", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
Тем не менее 31 декабря китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке новой неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты установили, что она вызвана коронавирусом 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Настоящий человек!
6 февраля, 19:23
Сергей Симонов
3810200
Жалко. Жил бы и жил. Людей лечил.
6 февраля, 20:21
АГАнна Гладкова
800300
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