В МИД рассказали о компаниях РФ, производящих сыры совместно с Италией

"Уже сейчас в России создано немало компаний, в том числе с итальянским участием, которые с успехом в рамках курса на импортозамещение производят продукцию высочайшего качества. Это касается и сыров, произведенных в Подмосковье, Ленинградской, Брянской, Тверской, Курской, Тульской и других областях. Успехи российского сельского хозяйства, в том числе в области молочного животноводства, вкупе с прогрессом в сыроварении, стали очевидны для всех", - сказал Парамонов.

Он отметил, что Италия, обладающая одним из самых значительных экспортных потенциалов как в Европе, так и в мире в целом, фиксирует экономические потери в результате российских ответных мер практически с момента их введения.

"Наши друзья на Апеннинах открыто говорят о том, что отмена санкций пошла бы на пользу итальянской экономике. К сожалению, конструктивной позиции Рима пока недостаточно, чтобы маховик западных санкций прекратил вращение. Этот абсолютно несправедливый с точки зрения глобальной экономической конкуренции инструмент по-прежнему используется против нашей страны. Соответственно, продолжают действовать и российские ответные меры", - добавил дипломат.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо после встречи с Сергеем Лавровым в Риме заявил, что донес до российского министра идею о необходимости снятия санкций, которые, по его мнению, не входят в параметры введенных в отношении ряда европейских продуктов, например, сыра пармезан.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.