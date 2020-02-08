Правительство одобрило выделение 10 миллиардов рублей госуниверситетам

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение Минфином 10 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов, сообщается на сайте кабмина.
Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение бюджетных ассигнований в размере 10 миллиардов рублей между 15 главными распорядителями средств федерального бюджета.
Отмечается, что в перечень модернизации входит капитальный ремонт и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности университетов.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.