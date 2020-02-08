Хакеры взломали два аккаунта Facebook в Twitter

В пятницу вечером по местному времени (ночь на субботу мск) в официальном аккаунте Facebook и его приложения Messenger появилось обращение от группировки OurMine, в котором говорилось, что "даже Facebook уязвим для хакерских атак, но по крайней мере их система безопасности лучше, чем у Twitter". Сообщение быстро было удалено.