Российская дипмиссия опровергла данные о закрытии городов в Гуандуне

ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Генеральное консульство России в городе Генеральное консульство России в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун в субботу опровергло появляющиеся в интернете сообщения о том, что крупные города провинции будут закрыты из-за коронавируса , соответствующее заявление размещено на сайте российской дипмиссии.

"Обратили внимание на информацию, со вчерашнего дня распространяемую в российской блогосфере, о якобы, "закрытии города Гуанчжоу". Официально заявляем, что города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, равно как и вся провинция Гуандун в настоящее время открыты на въезд и на выезд", - заявили в дипмиссии.

В генконсульстве подчеркнули, что "никаких карантинных мер по полному закрытию в масштабах провинции или в масштабах какого-либо из городов не вводилось".

"Уважаемые соотечественники, убедительно просим вас не пользоваться непроверенной информацией! Некорректная подача материала, наспех, ради рейтинга, сделанные выводы могут послужить возникновению необоснованных панических настроений, а это плохой советчик при принятии взвешенных решений!" - призвали российские дипломаты.

Правительством провинции Гуандун, сообщили в генконсульстве, в настоящий момент реализуется план по усилению борьбы с распространением вируса.

"По всей провинции, на уровне районов, уездов, городских микрорайонов, жилых зон вводятся дополнительные административные и медицинские профилактические меры, предусматривающие снижение масштабов перемещения людей и контроль за самочувствием человека (термометрия). Подчеркиваем, все эти меры реализуются внутри провинции", - говорится в сообщении.

Помимо этого отмечается, что пункты пропуска провинции Гуандун (внутренние и международные), продолжают свою работу, транспортное сообщение между городами провинции, а также между Гуандуном и другими китайскими регионами по-прежнему функционирует. В аэропортах, железнодорожных вокзалах и автовокзалах, на автотрассах вводятся дополнительные меры контроля (термометрия и информация о маршруте передвижения).

Вместе с тем в генеральном консульстве предупредили, что "меняется расписание авиарейсов, корректируется расписание маршрутов поездов и автобусов, за этим безусловно нужно следить, но запрета на въезд и на выезд в настоящее время нет".