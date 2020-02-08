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2020-02-08T10:47+0300
https://ria.ru/20200208/1564429776.html
Российская дипмиссия опровергла данные о закрытии городов в Гуандуне
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РИА Новости

Российская дипмиссия опровергла данные о закрытии городов в Гуандуне

10:47 08.02.2020
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© Depositphotos / sepavoneПешеходная улица в Гуанчжоу
Пешеходная улица в Гуанчжоу
© Depositphotos / sepavone
Пешеходная улица в Гуанчжоу. Архивное фото
ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. Генеральное консульство России в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун в субботу опровергло появляющиеся в интернете сообщения о том, что крупные города провинции будут закрыты из-за коронавируса, соответствующее заявление размещено на сайте российской дипмиссии.
"Обратили внимание на информацию, со вчерашнего дня распространяемую в российской блогосфере, о якобы, "закрытии города Гуанчжоу". Официально заявляем, что города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, равно как и вся провинция Гуандун в настоящее время открыты на въезд и на выезд", - заявили в дипмиссии.
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В генконсульстве подчеркнули, что "никаких карантинных мер по полному закрытию в масштабах провинции или в масштабах какого-либо из городов не вводилось".
"Уважаемые соотечественники, убедительно просим вас не пользоваться непроверенной информацией! Некорректная подача материала, наспех, ради рейтинга, сделанные выводы могут послужить возникновению необоснованных панических настроений, а это плохой советчик при принятии взвешенных решений!" - призвали российские дипломаты.
Правительством провинции Гуандун, сообщили в генконсульстве, в настоящий момент реализуется план по усилению борьбы с распространением вируса.
"По всей провинции, на уровне районов, уездов, городских микрорайонов, жилых зон вводятся дополнительные административные и медицинские профилактические меры, предусматривающие снижение масштабов перемещения людей и контроль за самочувствием человека (термометрия). Подчеркиваем, все эти меры реализуются внутри провинции", - говорится в сообщении.
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Помимо этого отмечается, что пункты пропуска провинции Гуандун (внутренние и международные), продолжают свою работу, транспортное сообщение между городами провинции, а также между Гуандуном и другими китайскими регионами по-прежнему функционирует. В аэропортах, железнодорожных вокзалах и автовокзалах, на автотрассах вводятся дополнительные меры контроля (термометрия и информация о маршруте передвижения).
Вместе с тем в генеральном консульстве предупредили, что "меняется расписание авиарейсов, корректируется расписание маршрутов поездов и автобусов, за этим безусловно нужно следить, но запрета на въезд и на выезд в настоящее время нет".
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число жертв коронавируса в Китае превысило 720, заражены более 34,5 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайРоссияГуанчжоуВ мире
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