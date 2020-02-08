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2020-02-08T13:05+0300
https://ria.ru/20200208/1564429591.html
Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана
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РИА Новости

Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана

10:44 08.02.2020 (обновлено: 13:05 08.02.2020)
35925
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал кадры с места массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
На кадрах видно большое количество людей, бросающих друг в друга камни. На видео также показаны горящие здания.
В ночь на субботу на юге Казахстана произошла массовая драка, которая переросла в беспорядки. В результате погибло восемь и пострадали 40 человек. Задержаны почти 50 человек. Причиной ЧП, как сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, стал бытовой конфликт. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил Генпрокурору взять расследование на особый контроль, а Генпрокуратуре и Комитету национальной безопасности — привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.
Сотрудник МЧС
09:48
Участники драки на юге Казахстана подожгли более 30 домов и 23 машины
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Обсудить 4
Касым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
Популярные комментарии
Да и х. с ними
8 февраля, 12:32
ИИИван Иванов
111403113
Говорят очевидцы, кто в курсе, китайцы в этой деревне в открытую казахов рабами называли и заставляли бесплатно работать на них, а кто был не согласен, тех били, а потом, им сожгли дома и машины. Вот так, продались китаезам, получайте... Русские им не нравились...
8 февраля, 15:35
Ильшат Замандухватулин
2301003
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