Опубликовано видео массовой драки на юге Казахстана

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Телеканал "Звезда" показал кадры с места массовой драки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
На кадрах видно большое количество людей, бросающих друг в друга камни. На видео также показаны горящие здания.
В ночь на субботу на юге Казахстана произошла массовая драка, которая переросла в беспорядки. В результате погибло восемь и пострадали 40 человек. Задержаны почти 50 человек. Причиной ЧП, как сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, стал бытовой конфликт. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев поручил Генпрокурору взять расследование на особый контроль, а Генпрокуратуре и Комитету национальной безопасности — привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию.