МИД: Каталония не предлагала России открыть свое представительство

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Каталонский женералитет не предлагал России открыть своё представительство в стране, заявил в интервью РИА новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
Ранее советник по международным делам женералитета Альфред Боск заявил, что каталонский женералитет хотел бы открыть представительства в России и других странах постсоветского пространства.
В последние годы руководство автономного сообщества открыло в ряде стран Европы свои представительства в контексте реализации "дорожной карты" суверенизации региона, напомнил дипломат. Их основная цель - продвижение имиджа "независимой Каталонии", подчеркнул он.
"В наш адрес правительство Каталонии с предложением открыть подобные "представительства" не обращалось, заведомо зная о том, что Россия выступает за строгое соблюдение внутреннего законодательства Испании в отношении вопросов территориальной целостности страны, о чем неоднократно заявлялось на самом высоком уровне", - сообщил Парамонов.
На сегодняшний день действуют 12 представительств автономного сообщества за пределами Испании – большинство в Европе. Несколько месяцев назад было открыто представительство в Балтийских странах – в Риге.
МИД Испании считает открытие представительств незаконным, поскольку внешнеполитическая деятельность - прерогатива Мадрида, и каталонские власти открывают представительства без предварительного одобрения испанских властей. Правительство Испании подало иск в Высший суд Каталонии.
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