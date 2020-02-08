МИД: Каталония не предлагала России открыть свое представительство

"В наш адрес правительство Каталонии с предложением открыть подобные "представительства" не обращалось, заведомо зная о том, что Россия выступает за строгое соблюдение внутреннего законодательства Испании в отношении вопросов территориальной целостности страны, о чем неоднократно заявлялось на самом высоком уровне", - сообщил Парамонов.