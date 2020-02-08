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В МИД отметили значение предстоящего визита Макрона в Россию
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РИА Новости

В МИД отметили значение предстоящего визита Макрона в Россию

10:28 08.02.2020 (обновлено: 11:02 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Визит президента Французской Республики Эммануэля Макрона в Россию на торжества, посвященные 75-летию Великой Победы, создаст новую точку отсчета в отношениях Москвы и Парижа, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Как известно, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон примет участие в торжественных церемониях 9 мая в Москве, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Этот визит французского лидера в Россию, вызывающий у некоторых экспертов определенные ассоциации с приездом Шарля де Голля в СССР в 1944 году, призван подчеркнуть особый характер двусторонних отношений, выдержавших испытание на прочность даже в самые тяжелые периоды в истории Европы, и создать в них новую важную точку отсчета", - сказал Парамонов.
Ранее сообщалось, что Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
10:24
В МИД рассказали о планах проведения встречи России и Франции
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
2660002
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Алексей ПарамоновЭммануэль МакронМИД РФФранцияВ мире
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