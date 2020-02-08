В МИД отметили значение предстоящего визита Макрона в Россию

"Как известно, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон примет участие в торжественных церемониях 9 мая в Москве, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Этот визит французского лидера в Россию, вызывающий у некоторых экспертов определенные ассоциации с приездом Шарля де Голля в СССР в 1944 году, призван подчеркнуть особый характер двусторонних отношений, выдержавших испытание на прочность даже в самые тяжелые периоды в истории Европы, и создать в них новую важную точку отсчета", - сказал Парамонов.