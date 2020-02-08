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В МИД рассказали о планах проведения встречи России и Франции
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РИА Новости

В МИД рассказали о планах проведения встречи России и Франции

10:24 08.02.2020 (обновлено: 11:03 08.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "2+2" пройдет во второй половине года, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
"Рассчитываем, что очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием министров иностранных дел и обороны может быть организовано во второй половине текущего года. Этот формат является серьезным подспорьем для выработки нашими странами согласованных ответов на возникающие вызовы стабильности и безопасности – как в проблемных регионах, так и в мире в целом", - сказал Парамонов.
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По его словам, можно ожидать, что заданные в 2019 году президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном вектор и темп развития двусторонних отношений сохранятся и в наступившем году.
"Происходящая интенсификация двусторонних контактов и расширение их повестки дня позволяют постепенно возвращать политический диалог с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН", - добавил дипломат.
Предыдущая встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2" состоялась в Москве 9 сентября прошлого года после семилетнего перерыва. Совет был создан в 2002 году и до октября 2012 года собирался на регулярной основе. Летом прошлого года президенты РФ и Франции договорились вернуться к этому формату совместной работы.
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По итогам прошлого заседания глава МИД РФ Сергей Лавров назвал формат "2+2" хорошей возможностью проанализировать ключевые проблемы современности как с дипломатического, так и военно-политического угла и, где это возможно, выходить на совместные или скоординированные шаги. По его словам, стороны наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считают вполне возможным и необходимым.
Читайте полный текст интервью Алексея Парамонова >>
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Алексей ПарамоновСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинФранцияООНРоссияВ мире
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