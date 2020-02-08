В МИД рассказали о планах проведения встречи России и Франции

"Рассчитываем, что очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ) с участием министров иностранных дел и обороны может быть организовано во второй половине текущего года. Этот формат является серьезным подспорьем для выработки нашими странами согласованных ответов на возникающие вызовы стабильности и безопасности – как в проблемных регионах, так и в мире в целом", - сказал Парамонов.