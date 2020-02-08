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В Екатеринбурге СК проверит данные об избиении школьницы сверстниками
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РИА Новости

В Екатеринбурге СК проверит данные об избиении школьницы сверстниками

10:23 08.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об избиении 10-летней девочки одноклассниками в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что в декабре ученики школы №60 после уроков подкараулили одноклассницу и напали на нее. Девочка, по данным СМИ, получила ушибы головы, живота и колена и в течение двух недель не могла посещать школу.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург областного следственного комитета организована доследственная проверка. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия", – говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура
17 декабря 2019, 17:54
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Следственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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