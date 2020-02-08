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Дипломаты проверяют, не пострадали ли россияне в драке в Казахстане
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РИА Новости

Дипломаты проверяют, не пострадали ли россияне в драке в Казахстане

10:15 08.02.2020
1912
© AP Photo / Peter LeonardПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Peter Leonard
АЛМА-АТА, 8 фев – РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли граждане РФ среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана, к настоящему времени такие данные не поступали, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Алма-Ате.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Полиция Казахстана
10:00
Названа причина массовой драки в Казахстане
"Мы проверяем информацию. На текущий момент, данных о том, что среди пострадавших могут быть граждане России, нет", - сказал представитель генконсульства.
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Жамбылская областьРоссияКазахстанВ мире
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