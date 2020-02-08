Дипломаты проверяют, не пострадали ли россияне в драке в Казахстане

АЛМА-АТА, 8 фев – РИА Новости. Российские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли граждане РФ среди пострадавших в массовой драке на юге Казахстана, к настоящему времени такие данные не поступали, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Алма-Ате.
Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на юге республики, почти 50 задержаны, сообщил в субботу на брифинге министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
"Мы проверяем информацию. На текущий момент, данных о том, что среди пострадавших могут быть граждане России, нет", - сказал представитель генконсульства.