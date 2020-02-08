Участники драки на юге Казахстана подожгли более 30 домов и 23 машины

АЛМА-АТА, 8 фев – РИА Новости. Участники массовой драки на юге Участники массовой драки на юге Казахстана , где в ночь на субботу погибли 8 и пострадали 40 человек, устраивали поджоги, повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 машины, сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

"В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, на месте происшествия продолжается осмотр, эта информация будет уточняться.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий инцидента в Кордайском районе Жамбылской области.

"Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Перед комиссией поставлены задачи по установлению причин конфликта, а также обеспечению оперативного решения вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

В состав комиссии помимо зампремьера Бердибека Сапарбаева вошли аким (губернатор) Жамбылской области Аскар Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Шакир Хахазов и председатель общественного объединения "Казахстанское общество дунган" Абубекер Воинце. Кроме того, в комиссию включены первые вице-министры финансов, индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры информации и общественного развития, национальной экономики, здравоохранения, образования и науки, заместители министров внутренних дел, обороны, генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности.