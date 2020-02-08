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Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
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РИА Новости

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

08:26 08.02.2020 (обновлено: 12:53 08.02.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольный кабинет
Школьный кабинет
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Школьный кабинет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — РИА Новости. В школе № 14 города Уссурийска провели служебное расследование из-за видео, на котором учительница разбирает написанную на доске матерную фразу, рассказал РИА Новости директор школы Илья Вологин.
На днях эти кадры появились в соцсетях и местных СМИ. Как выяснилось, их снял один из учеников еще в мае прошлого года. Учительница, увидев написанную на доске нецензурную фразу, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
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Директор школы пояснил, что оснований для отстранения учительницы не нашлось. "По Трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад", — сказал Вологин.
По его словам, видео он получил в январе от мамы одного из учеников.

"Родители десятиклассников и сами ученики, а их у педагога 90 человек, разошлись в своем мнении по отношению к учителю и его поступку", — отметил директор.

Он добавил, что 10 февраля состоится родительское собрание, где педагоги и родители попробуют "прийти к конструктивному решению". При этом в управление образования и молодежной политики городской администрации родители не обращались. В муниципалитете РИА Новости подтвердили — официальных жалоб не поступало.
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УссурийскОбразование - Общество
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Все правильно сделал учитель. Материться тоже надо грамотно. А то родители дома сами матерятся, а к учителю претензии.
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