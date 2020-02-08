Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

На днях эти кадры появились в соцсетях и местных СМИ. Как выяснилось, их снял один из учеников еще в мае прошлого года. Учительница, увидев написанную на доске нецензурную фразу, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.

Директор школы пояснил, что оснований для отстранения учительницы не нашлось. "По Трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад", — сказал Вологин.

По его словам, видео он получил в январе от мамы одного из учеников.

"Родители десятиклассников и сами ученики, а их у педагога 90 человек, разошлись в своем мнении по отношению к учителю и его поступку", — отметил директор.