В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы

Видео, на котором учительница объясняет правила и приводит в пример нецензурные выражения, недавно появилось в соцсетях и СМИ. Инцидент произошел в школе № 14 в Уссурийске. Как пишут местные издания, это случилось еще в мае прошлого года, но о видео стало известно только в январе.