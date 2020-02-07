В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку после публикаций СМИ о том, что в одной из школ учительница разбирала в классе нецензурную фразу.
Видео, на котором учительница объясняет правила и приводит в пример нецензурные выражения, недавно появилось в соцсетях и СМИ. Инцидент произошел в школе № 14 в Уссурийске. Как пишут местные издания, это случилось еще в мае прошлого года, но о видео стало известно только в январе.
Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей, а также дать оценку работы органов системы профилактики. Свою проверку проводит и управление образования городской администрации.
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