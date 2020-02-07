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В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы
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РИА Новости

В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы

10:53 07.02.2020 (обновлено: 16:12 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура Приморского края начала проверку после публикаций СМИ о том, что в одной из школ учительница разбирала в классе нецензурную фразу.
Видео, на котором учительница объясняет правила и приводит в пример нецензурные выражения, недавно появилось в соцсетях и СМИ. Инцидент произошел в школе № 14 в Уссурийске. Как пишут местные издания, это случилось еще в мае прошлого года, но о видео стало известно только в январе.
Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей, а также дать оценку работы органов системы профилактики. Свою проверку проводит и управление образования городской администрации.
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ВладивостокУссурийскПроисшествия
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