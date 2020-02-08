В ДТП в Кузбассе двое детей получили травмы средней тяжести

КЕМЕРОВО, 8 фев - РИА Новости. Двое детей-спортсменов из Магадана, попавших в пятницу в ДТП на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области, получили травмы средней степени тяжести, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду сноубордистов из Магадана, попал в ДТП, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб. Шесть детей были госпитализированы в основном со ссадинами и ушибами. Следственный комитет организовал доследственную проверку, прокуратура Новокузнецкого района по данному факту тоже организовала проверку.
"Седьмого февраля текущего года в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в автобусе находилось 8 детей в возрасте 12-14 лет и их тренер.
"Спортсмены были госпитализированы, у двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных ссадины и ушибы. Следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. В ближайшее время в качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды", – уточнили в следственном комитете.
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В ходе предварительного следствия будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса. Ход расследования уголовного дела взят на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления А.М. Кустовым.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.