В ДТП в Кузбассе двое детей получили травмы средней тяжести

Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду сноубордистов из Магадана, попал в ДТП , которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб. Шесть детей были госпитализированы в основном со ссадинами и ушибами. Следственный комитет организовал доследственную проверку, прокуратура Новокузнецкого района по данному факту тоже организовала проверку.

"Седьмого февраля текущего года в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в автобусе находилось 8 детей в возрасте 12-14 лет и их тренер.

"Спортсмены были госпитализированы, у двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных ссадины и ушибы. Следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. В ближайшее время в качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды", – уточнили в следственном комитете.

В ходе предварительного следствия будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса. Ход расследования уголовного дела взят на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления А.М. Кустовым.