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В ДТП в Кузбассе двое детей получили травмы средней тяжести
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РИА Новости

В ДТП в Кузбассе двое детей получили травмы средней тяжести

08:17 08.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 фев - РИА Новости. Двое детей-спортсменов из Магадана, попавших в пятницу в ДТП на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области, получили травмы средней степени тяжести, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что минивэн, перевозивший детскую спортивную команду сноубордистов из Магадана, попал в ДТП, которое спровоцировал водитель "Лады", выехавший на полосу встречного движения. Семь пассажиров минивэна были доставлены в медучреждение на обследование. Виновник аварии погиб. Шесть детей были госпитализированы в основном со ссадинами и ушибами. Следственный комитет организовал доследственную проверку, прокуратура Новокузнецкого района по данному факту тоже организовала проверку.
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"Седьмого февраля текущего года в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в автобусе находилось 8 детей в возрасте 12-14 лет и их тренер.
"Спортсмены были госпитализированы, у двоих диагностированы травмы средней тяжести, у остальных ссадины и ушибы. Следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. В ближайшее время в качестве подозреваемого будет допрошен тренер команды", – уточнили в следственном комитете.
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МагаданКемеровская областьПроисшествия
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