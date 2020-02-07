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Минивэн с детской хоккейной командой из Магадана попал в ДТП
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РИА Новости

Минивэн с детской хоккейной командой из Магадана попал в ДТП

17:42 07.02.2020 (обновлено: 17:48 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 7 фев - РИА Новости. Минивэн, перевозивший детскую хоккейную команду из Магадана, попал в ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, на обследование доставлены семь пассажиров, погиб водитель, спровоцировавший аварию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
"Сегодня в 18.45 на 213 километре автодороги "Бийск – Мартыново – Новокузнецк" (Новокузнецкий район) столкнулись автомобили "Лада Калина" и Hyundai Grand Starex… Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецк. В результате водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте. Еще семь человек – пассажиров Hyundai - доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские работают на месте автоаварии и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
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МВД РФКемеровская областьМагаданПроисшествия
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