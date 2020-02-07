Минивэн с детской хоккейной командой из Магадана попал в ДТП

"Сегодня в 18.45 на 213 километре автодороги "Бийск – Мартыново – Новокузнецк" (Новокузнецкий район) столкнулись автомобили "Лада Калина" и Hyundai Grand Starex… Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецк. В результате водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте. Еще семь человек – пассажиров Hyundai - доставлены в больницу для обследования", - говорится в сообщении.