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Посольство поддерживает контакт с россиянами на Diamond Princess
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РИА Новости

Посольство поддерживает контакт с россиянами на Diamond Princess

07:31 08.02.2020 (обновлено: 07:37 08.02.2020)
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© REUTERS / KyodoКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kyodo
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
ТОКИО, 8 фев – РИА Новости. Посольство России в Японии продолжает работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", где у 64 пассажиров был подтвержден коронавирус нового типа, и поддерживает с ними постоянный контакт.
"Посольство России в Японии продолжает работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту круизного лайнера "Diamond Princess". За последние сутки японская сторона информировала о троих заболевших коронавирусом пассажирах судна. Ни у кого из наших граждан вирус не диагностирован", - сообщили в дипмиссии.
Ранее минздрав Японии сообщил, что среди пассажиров судна было подтверждено три новых случая заражения. Среди новых заболевших – двое граждан США и один гражданин Китая. Всего, по последним данным, вирус был выявлен у 64 пассажиров судна из 11 стран и регионов.
В посольстве России в Японии также подчеркнули, что с каждым россиянином поддерживается индивидуальный контакт, оказывается помощь в решении медицинских и бытовых вопросов в сотрудничестве с японскими властями.
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Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 34,5 тысячи человек, из них 722 умерли.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияРоссияВ мире
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