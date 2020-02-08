Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров

АШХАБАД, 8 фев - РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам 2019 года освободил от должности двух вице-премьеров, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Глава государства освободил от занимаемой должности вице-премьера по вопросам экономики Гочмырата Мырадова в связи с переходом на другую работу. Мырадов занимал пост вице-премьера с октября 2017 года. Новым заместителем главы правительства, отвечающим за экономический блок, назначен Гадыргелди Мушшиков, ранее занимавший должность председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.
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Освобожден от занимаемой должности вице-премьер Чарымырат Пурчеков, отвечавший в правительстве за электроэнергетику. Он назначен министром энергетики. Именно с этой должности в апреле 2019 года он и был переведен в вице-премьеры. Новым вице-премьером назначен Шамухаммед Дурдылиев, занимавший пост мэра Ашхабада. Дурдылиев в 2013-2017 годах уже работал в должности вице-премьера. В правительстве он будет курировать промышленность, строительство и электроэнергетику.
На расширенном заседании правительства Бердымухамедов освободил Батыра Базарова от должности министра финансов и экономики Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Этот пост занял Эзизгелди Аннамухаммедов, ранее работавший заместителем министра этого ведомства.
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От обязанностей министра строительства и архитектуры освобожден Соенчназар Селимов. Вакантную должность занял Рахым Гандымов, ранее занимавший пост заместителя главы этого министерства.
Новым главой Высшей контрольной палаты стал Дурдылы Дурдылыев, ранее работавший в должности заместителя главы этого ведомства.
Также указами главы государства председателем Госконцерна "Tуркменнефть" назначен Гуйчгелди Байгелдиев, ранее работавший в этом концерне заместителем председателя, а председателем Государственного комитета водного хозяйства - Гуйзгелди Байджанов.
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