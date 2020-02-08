Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров

Освобожден от занимаемой должности вице-премьер Чарымырат Пурчеков, отвечавший в правительстве за электроэнергетику. Он назначен министром энергетики. Именно с этой должности в апреле 2019 года он и был переведен в вице-премьеры. Новым вице-премьером назначен Шамухаммед Дурдылиев, занимавший пост мэра Ашхабада. Дурдылиев в 2013-2017 годах уже работал в должности вице-премьера. В правительстве он будет курировать промышленность, строительство и электроэнергетику.