В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян

ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Среди пассажиров круизного лайнера Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess , стоящего на рейде у японского порта Йокогама, у которых был выявлен коронавирус нового типа, нет граждан России , сообщили в ходе пресс-конференции представители японского министерства здравоохранения.

В субботу были получены результаты анализов шести пассажиров. У троих из них было подтверждено наличие коронавируса нового типа, вызывающего опасную форму пневмонии. Таким образом, число зараженных на судне выросло до 64 человек.

США и одного гражданина Китая . В частности, заражение подтвердили у двух граждани одного гражданина

Посольство России в Японии сообщило, что продолжает работу по оказанию содействия россиянам, находящимся на борту лайнера.

Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.

Новый коронавирус

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 34 тысячи пациентов, умерли больше 720 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.