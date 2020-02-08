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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-08T05:21+0300
https://ria.ru/20200208/1564426337.html
Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/154866/67/1548666703_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_44da831dc209fa69c5d7347be4e5829a.jpg
РИА Новости

Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков

05:21 08.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоврежденные здания на окраине сирийского Алеппо
Поврежденные здания на окраине сирийского Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поврежденные здания на окраине сирийского Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО, 8 фев - РИА Новости. Некоторые окраины Алеппо стали практически безлюдными из-за постоянных обстрелов боевиков - местные жители скрываются в более безопасных районах, ожидая, когда армия отодвинет террористов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Посёлок Дахирият аль Асад в окрестностях Алеппо больше напоминает декорацию к постапокалиптическому фильму - здесь практически нет людей, а прекрасные двух-, трехэтажные коттеджи стоят в руинах и в дырах от попадания снарядов боевиков. Фоном звучат взрывы.
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В одном из коттеджей вместе с двумя дочками живет сержант Яхья Шихер - его комиссовали после ранения на фронте. Его супруга сейчас ждёт третьего ребёнка, она лежит в роддоме в безопасном районе Алеппо.
Соседи приплачивают Яхье за то, что он присматривает за сохранностью их домов. Сам же Шихер отказывается уезжать из дома - некуда.
"Заходите скорее, в любой момент могут обстрел начать", - говорит Шихер гостям-журналистам, приглашая в подвал.
Интуиция не подводит опытного ветерана - едва он закрывает за нами дверь, на улице раздаются два взрыва.
"Я же говорил. И так каждый день", - спокойно комментирует он.
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На этот раз повезло. Мины прошли мимо дома. По поселку Дахирият аль Асад, где живет Яхья, террористы бьют постоянно. В этом квартале, кроме Яхьи с семьей - никого. Боевики всего в километре отсюда.
Жить здесь, даже на цокольном этаже, крайне опасно. Все - стены, потолки, колонны - побито осколками. Поэтому, когда начинается обстрел, семья прячется  за этой металлической емкостью, в проеме. Это единственное место, где можно укрыться от мин.
Наступает затишье, и Яхья проводит для нас небольшую экскурсию по району. Все дома нараспашку. Люди здесь жили еще две недели назад.
Во дворе молодой человек поднимает большой осколок от реактивной установки. "Вчера этот снаряд прилетел, прямо в квартиру на третьем этаже", - комментирует Шихер.
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В этой кухне одного из коттеджей погибла женщина и двое детей, продолжает Яхья. "А вот тут убило парня молодого, студента, на фармацевта учился", - рассказывает Шихер.
По его словам, здесь, в посёлке, жили обеспеченные люди. Сейчас только Шихер с дочками. Мы встречаем их на кухне - Саба как раз перебирает лук.
"Мне здесь не нравится: детей нет, играть не с кем, на улицу не пускают. Там все время что то сильно взрывается", - признаётся папина помощница.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. На территории Идлибской зоны деэскалации только за последние двое суток  зафиксированы 56 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли ряд населенных пунктов провинций Латакия, Идлиб, Хама и Алеппо.
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