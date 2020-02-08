Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции

"Перед началом карнавала в прошлом году у нас было порядка 70% занятых номеров в рабочие дни недели. Сейчас у нас около 45%. В выходные в прошлом году у нас были полностью занятые гостиницы, в этом году - около 70%. И все это должно восприниматься через призму других условий проживания - для того, чтобы привлечь туристов, наши гостиницы снизили цены на 25-30%. Сейчас ночь в трехзвездочном отеле может стоить всего лишь около 50 евро", - заявил глава Ava.