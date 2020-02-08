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Туризм
2020-02-08T04:36+0300
https://ria.ru/20200208/1564426220.html
Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
https://cdn24.img.ria.ru/images/93743/59/937435961_0:348:5218:3283_1036x0_80_0_0_49764d3fb0d540188e535f95511216e9.jpg
РИА Новости

Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции

04:36 08.02.2020
866
© Fotolia / Iakov KalininВенеция
Венеция
© Fotolia / Iakov Kalinin
Венеция. Архивное фото
ВЕНЕЦИЯ, 8 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Вернуть туристов в Венецию не помогло даже приближение ежегодного карнавала, из-за падения спроса местные отели вынуждены снижать цены на 25-30%, рассказал РИА Новости президент Ассоциации венецианских отельеров (Ava) Витторио Боначини.
"Сейчас Венеция переживает не самый простой и счастливый период. Мы до сих пор наблюдаем, что в отелях заняты меньше 50% номеров. Добиться бронирования гостиницам как никогда сложно. Более того, у нас поступают больше отмен, чем бронирований. И все это произрастет из того образа, который Венеция получила после наводнения 12 ноября", - сказал Боначини.
По словам эксперта, стихийной бедствие лишило Венецию привычного образа "с гондолой, Гранд-каналом и закатом".
"Сейчас город представляют с поднявшейся водой и лодкой, выброшенной на набережную. На самом деле это было медиа-цунами, которое полностью затопило образ Венеции. Теперь ее воспринимают как не безопасное место, а не как направление для отдыха", - говорит Боначини.
"Вода поднималась не через пол, а проникла из окон": затопленная Венеция
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.

Прохожие на одной из улиц в Венеции во время наводнения
1 из 12

"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
2 из 12

На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
3 из 12

Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.

Прохожие у моста Риальто в Венеции во время наводнения
4 из 12

Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".

На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
5 из 12

"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.

Прохожий на одной из улиц в Венеции во время наводнения
6 из 12

"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.

Прохожие в окрестностях площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
7 из 12

Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Затоплены улицы, жилые дома и магазины.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
8 из 12

Затоплены улицы, жилые дома и магазины.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
9 из 12

"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.

Наводнение в Венеции
10 из 12

Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.

На одной из улиц в Венеции во время наводнения
11 из 12

По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.

Наводнение в Венеции
12 из 12

По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
1 из 12

"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
2 из 12

На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
3 из 12

Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
5 из 12

"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
7 из 12

Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
8 из 12

Затоплены улицы, жилые дома и магазины.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
10 из 12

Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
11 из 12

По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
12 из 12

По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Венеция действительно непривычно пуста, в чем убедился корреспондент РИА Новости. Достаточно сказать, что движение в переулках возле площади Сан-Марко свободно настолько, что в них гуляют с собаками. Еще прошлым летом передвижение по центральным улицам напоминало утреннюю пересадку в московском метро. Вместе с тем, никаких следов пережитого бедствия в городе давно не увидишь: на площади Сан-Марко вовсю идет подготовка к открытию традиционного карнавала.
"Перед началом карнавала в прошлом году у нас было порядка 70% занятых номеров в рабочие дни недели. Сейчас у нас около 45%. В выходные в прошлом году у нас были полностью занятые гостиницы, в этом году - около 70%. И все это должно восприниматься через призму других условий проживания - для того, чтобы привлечь туристов, наши гостиницы снизили цены на 25-30%. Сейчас ночь в трехзвездочном отеле может стоить всего лишь около 50 евро", - заявил глава Ava.
По словам его коллеги, директора ассоциации Клаудио Скарпы, даже с учетом начала карнавала в субботу, почти четверть номеров рискует остаться пустыми в выходные, когда пройдут главные праздничные мероприятия.
Карнавал в Венеции: парад лодок, праздник Марий и "полет ангела"
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Венецианский карнавал — один из старейших в мире.

Девушка в маске в день открытия Венецианского карнавала
1 из 15

Венецианский карнавал — один из старейших в мире.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© REUTERS / Manuel Silvestri

Карнавал традиционно проводят перед Великим постом.

Парад, посвященный началу карнавального сезона в Венеции
2 из 15

Карнавал традиционно проводят перед Великим постом.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Торжества длятся 18 дней.

Люди на площади Сан-Марко в день открытия Венецианского карнавала
3 из 15

Торжества длятся 18 дней.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Каждый год карнавал посвящают какой-либо теме. В нынешнем сезоне она звучит как "Виновата Луна".

Женщина в карнавальном костюме в день открытия Венецианского карнавала
4 из 15

Каждый год карнавал посвящают какой-либо теме. В нынешнем сезоне она звучит как "Виновата Луна".

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© REUTERS / Manuel Silvestri

В день начала карнавала состоялся традиционный парад лодок.

Парад, посвященный началу карнавального сезона в Венеции
5 из 15

В день начала карнавала состоялся традиционный парад лодок.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

По каналам проплыли гондолы всех мастей под управлением колоритных гондольеров.

Женщина в карнавальном костюме в день открытия Венецианского карнавала
6 из 15

По каналам проплыли гондолы всех мастей под управлением колоритных гондольеров.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Карнавал открывается двухдневным "Праздником венецианцев".

Выступление артистов по случаю начала карнавального сезона в Венеции
7 из 15

Карнавал открывается двухдневным "Праздником венецианцев".

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© REUTERS / Manuel Silvestri

Затем проводят праздник Марий.

Женщины в карнавальных костюмах в день открытия Венецианского карнавала
8 из 15

Затем проводят праздник Марий.

© REUTERS / Manuel Silvestri
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Праздник Марий посвящен освобождению девушек, похищенных пиратами.

Человек в карнавальном костюме в день открытия Венецианского карнавала
9 из 15

Праздник Марий посвящен освобождению девушек, похищенных пиратами.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AP Photo / Antonio Calanni

Фестиваль открывается шествием двенадцати красавиц, а завершается избранием Марии карнавала.

Люди на гондоле во время парада, посвященного началу карнавального сезона в Венеции
10 из 15

Фестиваль открывается шествием двенадцати красавиц, а завершается избранием Марии карнавала.

© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Antonio Calanni

Двадцать четвертого февраля зрителям предстоит усидеть "полет ангела" — один из главных символов карнавала.

Мужчина в карнавальном костюме в день открытия Венецианского карнавала
11 из 15

Двадцать четвертого февраля зрителям предстоит усидеть "полет ангела" — один из главных символов карнавала.

© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Antonio Calanni

Третьего марта над Венецией пролетит "орел". На эту роль выбирают какого-нибудь известного человека, он должен будет спуститься по канату с колокольни на сцену.

Парад, посвященный началу карнавального сезона в Венеции
12 из 15

Третьего марта над Венецией пролетит "орел". На эту роль выбирают какого-нибудь известного человека, он должен будет спуститься по канату с колокольни на сцену.

© AP Photo / Antonio Calanni
© AP Photo / Antonio Calanni

В последний день карнавала устраивают "Полет льва": над зрителями взовьется огромный флаг с изображением крылатого льва — символа святого Марка и самой Венеции.

Девушка во время парада, посвященного началу карнавального сезона в Венеции
13 из 15

В последний день карнавала устраивают "Полет льва": над зрителями взовьется огромный флаг с изображением крылатого льва — символа святого Марка и самой Венеции.

© AP Photo / Antonio Calanni
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

С 1996 года у Венецианского карнавала есть собственный гимн, написанный Пьером Карденом.

Парад, посвященный началу карнавального сезона в Венеции
14 из 15

С 1996 года у Венецианского карнавала есть собственный гимн, написанный Пьером Карденом.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
© AFP 2020 / Vincenzo Pinto

Карнавал в городе на воде продлится до 5 марта.

Человек в карнавальном костюме в день открытия Венецианского карнавала
15 из 15

Карнавал в городе на воде продлится до 5 марта.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
1 из 15

Венецианский карнавал — один из старейших в мире.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
2 из 15

Карнавал традиционно проводят перед Великим постом.

© REUTERS / Manuel Silvestri
3 из 15

Торжества длятся 18 дней.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
4 из 15

Каждый год карнавал посвящают какой-либо теме. В нынешнем сезоне она звучит как "Виновата Луна".

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
5 из 15

В день начала карнавала состоялся традиционный парад лодок.

© REUTERS / Manuel Silvestri
6 из 15

По каналам проплыли гондолы всех мастей под управлением колоритных гондольеров.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
7 из 15

Карнавал открывается двухдневным "Праздником венецианцев".

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
8 из 15

Затем проводят праздник Марий.

© REUTERS / Manuel Silvestri
9 из 15

Праздник Марий посвящен освобождению девушек, похищенных пиратами.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
10 из 15

Фестиваль открывается шествием двенадцати красавиц, а завершается избранием Марии карнавала.

© AP Photo / Antonio Calanni
11 из 15

Двадцать четвертого февраля зрителям предстоит усидеть "полет ангела" — один из главных символов карнавала.

© AP Photo / Antonio Calanni
12 из 15

Третьего марта над Венецией пролетит "орел". На эту роль выбирают какого-нибудь известного человека, он должен будет спуститься по канату с колокольни на сцену.

© AP Photo / Antonio Calanni
13 из 15

В последний день карнавала устраивают "Полет льва": над зрителями взовьется огромный флаг с изображением крылатого льва — символа святого Марка и самой Венеции.

© AP Photo / Antonio Calanni
14 из 15

С 1996 года у Венецианского карнавала есть собственный гимн, написанный Пьером Карденом.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
15 из 15

Карнавал в городе на воде продлится до 5 марта.

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
"Это настоящая аномалия. Хуже всего то, что мы не ожидаем большего числа запланированных бронирований на апрель или май. А в сравнении с прошлым годом сейчас у нас вдвое меньше бронирований", - заявил Скарпа.
Спад туристического потока испытали и представители традиционной венецианской профессии.
"Да, клиентов сейчас меньше, потому что все немного обезумели из-за коронавируса" - заявил РИА Новости гондольер Ферруччо Далла Пьета. В составе группы добровольцев он участвует в погружениях для расчистки каналов от накопившегося в них за десятилетия мусора. Проблем гондольерам добавляет и традиционный для начала февраля период "низкой воды". Опустивший на полметра уровень затрудняет навигацию по каналам и, по словам Далла Пьета, отбивает у туристов желание платить по 80 евро за поездку и наслаждаться видом каналов, стены которых покрыты зеленой тиной.
Виды Венеции
4 февраля, 10:22Туризм
АТОР: в Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока
"Смотрите, вода очень низкая: глубина где-то два метра" - говорит он на берегу небольшого канала, примыкающего к Гранд-каналу.
Слова руководителей отрасли подтверждают и сами владельцы отелей.
"Перед карнавалом у нас около четверти свободных номеров. Мы понизили цены, потому что у нас была проблема с наводнением, и мы знали, что на карнавал приедет меньше людей. Потом к этому добавилась китайская история с вирусом, поэтому у нас сейчас дешевле на 25-30%"- заявила РИА Новости владелица четырехзвездочной гостиницы Стефания Стеа.
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
27 декабря 2019, 19:46Туризм
Наводнение в Венеции нанесло миллионный ущерб собору Святого Марка
200200
Обсудить 1
ТуризмИталияВенеция
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