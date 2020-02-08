Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции

"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.
"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.
На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.
На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.
Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.
Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.
Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.
Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.
"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".
"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".
"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.
"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.
Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.
Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.
"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.
"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.
Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.
Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.
По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.
По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.
По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.
По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.
"Высокая вода" накрывает город в среднем каждые четыре года, но обычно она не поднимается выше 110 сантиметров.
На сей раз уровень воды приблизился к 187 сантиметрам. Хуже было только в 1966 году, когда этот показатель составил 194 сантиметра.
Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством и пожары, в том числе во дворце Ка-Пезаро на Гранд-канале.
Вода в крипте базилики Святого Марка в пиковый момент наводнения поднялась на 120 сантиметров.
"Это был горький сюрприз, — рассказал прокуратор собора. — В этот раз вода поднималась не через пол, а проникла из окон".
"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80 процентов города находится под водой", — заявил губернатор Венето Лука Дзайа.
Вода проникла в исторические здания, а когда она уходит, остается соль, которая разрушает полы, стены, мозаику и электрические системы.
"Мы разрушили Венецию. Речь идет о миллиарде ущерба", — отметил Луиджи Бруньяро.
Служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города.
По словам мэра, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от разрушений и возмещения убытков, но и будущего города.
По прогнозам центра приливов, "высокая вода" покинет Венецию в ближайшие дни.
Каждый год карнавал посвящают какой-либо теме. В нынешнем сезоне она звучит как "Виновата Луна".
Каждый год карнавал посвящают какой-либо теме. В нынешнем сезоне она звучит как "Виновата Луна".
По каналам проплыли гондолы всех мастей под управлением колоритных гондольеров.
По каналам проплыли гондолы всех мастей под управлением колоритных гондольеров.
Праздник Марий посвящен освобождению девушек, похищенных пиратами.
Фестиваль открывается шествием двенадцати красавиц, а завершается избранием Марии карнавала.
Фестиваль открывается шествием двенадцати красавиц, а завершается избранием Марии карнавала.
Двадцать четвертого февраля зрителям предстоит усидеть "полет ангела" — один из главных символов карнавала.
Двадцать четвертого февраля зрителям предстоит усидеть "полет ангела" — один из главных символов карнавала.
Третьего марта над Венецией пролетит "орел". На эту роль выбирают какого-нибудь известного человека, он должен будет спуститься по канату с колокольни на сцену.
Третьего марта над Венецией пролетит "орел". На эту роль выбирают какого-нибудь известного человека, он должен будет спуститься по канату с колокольни на сцену.
В последний день карнавала устраивают "Полет льва": над зрителями взовьется огромный флаг с изображением крылатого льва — символа святого Марка и самой Венеции.
В последний день карнавала устраивают "Полет льва": над зрителями взовьется огромный флаг с изображением крылатого льва — символа святого Марка и самой Венеции.
С 1996 года у Венецианского карнавала есть собственный гимн, написанный Пьером Карденом.
С 1996 года у Венецианского карнавала есть собственный гимн, написанный Пьером Карденом.
Каждый год карнавал посвящают какой-либо теме. В нынешнем сезоне она звучит как "Виновата Луна".
По каналам проплыли гондолы всех мастей под управлением колоритных гондольеров.
Праздник Марий посвящен освобождению девушек, похищенных пиратами.
Фестиваль открывается шествием двенадцати красавиц, а завершается избранием Марии карнавала.
Двадцать четвертого февраля зрителям предстоит усидеть "полет ангела" — один из главных символов карнавала.
Третьего марта над Венецией пролетит "орел". На эту роль выбирают какого-нибудь известного человека, он должен будет спуститься по канату с колокольни на сцену.
В последний день карнавала устраивают "Полет льва": над зрителями взовьется огромный флаг с изображением крылатого льва — символа святого Марка и самой Венеции.
С 1996 года у Венецианского карнавала есть собственный гимн, написанный Пьером Карденом.