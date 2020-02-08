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2020-02-08T11:47+0300
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Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
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РИА Новости

Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев

04:04 08.02.2020 (обновлено: 11:47 08.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер Радикальной партии Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Власти Украины обманывают граждан страны насчет причин изменения цен на газ, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
По словам политика, исполнительная власть пытается присвоить себе заслугу за снижение цен на голубое топливо.
"Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе", — сказал Ляшко.
Он пояснил, что жителям Украины придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.
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В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину. Срок действия контракта — пять лет, за это время Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из основных условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеОлег ЛяшкоНафтогаз УкраиныГазпромЕвропаУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
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8 февраля, 08:35
ЮЮЮ Юрий
12230008
Статья, согласно заголовку, могла бы уместиться в одну фразу "Цена в платежках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе". Но размазали, мама не горюй. Да и то верно, гонорар зависит от количества слов.
8 февраля, 06:25
Никита Ермаков
48602013
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