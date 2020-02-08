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Жириновский предложил Трампу встретиться и выпить за провал импичмента
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РИА Новости

Жириновский предложил Трампу встретиться и выпить за провал импичмента

03:29 08.02.2020 (обновлено: 13:08 08.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлением после его "победы в сенате" и предложением встретиться в Майами, чтобы "поднять бокал за его успех".
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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Лидер ЛДПР поздравил президента США с "победой в сенате и провалом подлых и ложных обвинений".
"Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго", — написал Жириновский в письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, политик выразил возмущение действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. А решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа, по мнению Жириновского, было предательским поступком.
На текущей неделе в ходе традиционного обращения президента к конгрессу Трамп отказался пожать протянутую руку Пелоси, а та в конце выступления Трампа демонстративно порвала напечатанную речь президента. Выступление Трампа в конгрессе прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. Сенатор-республиканец Митт Ромни поддержал импичмент Трампа по одной из статей обвинения. Сам Трамп назвал лицемерным это решение Ромни.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАОбществоВ мире
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