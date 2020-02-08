Жириновский предложил Трампу встретиться и выпить за провал импичмента

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлением после его "победы в сенате" и предложением встретиться в Майами, чтобы "поднять бокал за его успех".

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.

Лидер ЛДПР поздравил президента США с "победой в сенате и провалом подлых и ложных обвинений".

"Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго", — написал Жириновский в письме, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, политик выразил возмущение действиями спикера нижней палаты демократа Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. А решение республиканца Митта Ромни голосовать против Трампа, по мнению Жириновского, было предательским поступком.