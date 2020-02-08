Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента

"Трамп увольняет Гордона Сондленда спустя несколько часов после увольнения (другого) свидетеля в ходе процесса импичмента Александра Виндмана", - сообщила газета со ссылкой на заявление самого Сондленда.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.