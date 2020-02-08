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Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента
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РИА Новости

Трамп уволил посла США в ЕС, который давал показания в ходе импичмента

03:20 08.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса импичмента, сообщила в пятницу газета New York Times.

"Трамп увольняет Гордона Сондленда спустя несколько часов после увольнения (другого) свидетеля в ходе процесса импичмента Александра Виндмана", - сообщила газета со ссылкой на заявление самого Сондленда.

"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе", - ссылается издание на это заявление посла.
Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа.
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В слушаниях по импичменту принимал участие и Сондленд. Издание уверено, что такие решения Трамп принял, "воодушевившись победой".
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
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Импичмент Дональда ТрампаГордон СондлендДональд ТрампЕвросоюзСШАВ мире
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