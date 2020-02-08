Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-08T11:39+0300
https://ria.ru/20200208/1564424640.html
Белый дом уволил сотрудника Совета нацбезопасности США Виндмана
https://cdn24.img.ria.ru/images/105847/91/1058479199_0:137:3072:1865_1036x0_80_0_0_2e2445f2f36202a6e4453370c024e979.jpg
РИА Новости

Белый дом уволил сотрудника Совета нацбезопасности США Виндмана

00:32 08.02.2020 (обновлено: 11:39 08.02.2020)
33246
© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Белый дом уволил из Совета национальной безопасности эксперта по Украине Александра Виндмана, который во время импичмента выступил с показаниями против президента Дональда Трампа, пишет New York Times.
По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиента уволили за то, "что он говорил правду".
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед Палатой Представителей в США
6 февраля, 08:00
Весь кокус в импичменте. Почему Трамп снова выиграл
Как ожидается, Виндман вернется на службу в Пентагон. Глава оборонного ведомства Марк Эспер сообщил журналистам, что Министерство обороны "приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли". Пока неизвестно, какую именно должность займет Виндман.
Срок службы Виндмана в Белом доме истекал в июле — его назначили в июле 2018 года на два года. Как сообщается, после того как Виндман дал показания по импичменту, его обязанности значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал негодование по поводу работы подполковника в СНБ, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Импичмент президента США Дональда Трампа
6 февраля, 10:40
Эксперт: провал импичмента увеличил шансы Трампа на переизбрание
Виндман — родившийся на Украине американский гражданин, подполковник Вооруженных сил США и эксперт Белого дома по Украине. По его собственным словам, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".
Помимо Виндмана, Трамп уволил и посла США в ЕС Гордона Сондленда, который также давал показания в ходе импичмента.

"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе", — цитирует NYT заявление Сондленда.

Издание уверено, что такие решения президент принял, "воодушевившись победой".
На этой неделе американский сенат оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
Процедуру импичмента Трампа запустили в сентябре демократы в палате представителей. Они обвиняли президента в том, что он давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицал эти обвинения, заявляя, что требовал от Украины лишь бороться с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
6 февраля, 20:58
Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
1643022247
Обсудить 26
Александер ВиндманИмпичмент Дональда ТрампаМарк ЭсперДональд ТрампАдминистрация президента СШАМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Трамп отмечать закончит, он отомстит всем. Не то что советника, Зе уволит..
8 февраля, 00:35
Андрей Дашков
19430000
Ха-ха-ха! Так Байден уже, похоже, не оппонент Трампу! Т.е., из обвинения исчез корыстный мотив!!! Дело в том,что среди кандидатур от демократов БАйден скатился на ЧЕТВЕРТОЕ место и практически наверняка НЕ ОН будет соперником Трампа на выборах от демократов. Там сейчас то ли Сандерс, то ли какой-то гей с трудной сербской фамилией лидирует.
8 февраля, 00:37
Von Stirliz
27100000
Рекомендуем
Вид на Ригу
Посол России пообещал, что Москва ответит Латвии на травлю журналистов
Активисты с плакатами Дешевое мясо стоит нам будущего в Берлине
Европа обсуждает "санкции против мяса" на миллиарды рублей
НПЗ в Белоруссии
Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
Флаг Ирана. Архивное фото
В Генштабе Ирана заявили о нанесении "серьезного урона" силам США
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Кадр из фильма Гарет Джонс
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Певица Алла Пугачева
Исполнитель песни "Яблоки на снегу" обвинил Пугачеву в срыве карьеры
Посольство России во Франции
Россия заявила Франции протест из-за дела Винника
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21В Таиланде солдат убил 17 человек, еще 16 взял в заложники
18:54Бельгийский политик решил испечь блины из полученного в письме порошка
18:46Определены самые недооцененные туристами города России
18:30В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 40
18:15Зеленский рассмешил Папу Римского
18:15Число пострадавших при стрельбе в Таиланде возросло до 21 человека
18:02Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу
18:00Россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде
17:52В Москве школьницу спасли от попытки самоубийства
17:50Семь человек погибли при пожаре на юге США
17:45Опубликовано видео с предполагаемым стрелком в Таиланде
17:43В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина
17:36Активисты МГЕР провели пикеты возле аптек с завышенными ценами
17:34В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
17:34Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
17:22Транскам вторые сутки остается закрытым из-за схода лавин
17:08СМИ сообщили о возобновлении стрельбы в Таиланде
17:08В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
17:07Девять пострадавших в беспорядках в Казахстане находятся в реанимации
17:07СМИ сообщили подробности стрельбы в Таиланде
Лента новостейМолния