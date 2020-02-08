Белый дом уволил сотрудника Совета нацбезопасности США Виндмана

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Белый дом уволил из Совета национальной безопасности эксперта по Украине Александра Виндмана, который во время импичмента выступил с показаниями против президента Дональда Трампа, пишет New York Times.
По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиента уволили за то, "что он говорил правду".
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Как ожидается, Виндман вернется на службу в Пентагон. Глава оборонного ведомства Марк Эспер сообщил журналистам, что Министерство обороны "приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли". Пока неизвестно, какую именно должность займет Виндман.
Срок службы Виндмана в Белом доме истекал в июле — его назначили в июле 2018 года на два года. Как сообщается, после того как Виндман дал показания по импичменту, его обязанности значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал негодование по поводу работы подполковника в СНБ, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
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Виндман — родившийся на Украине американский гражданин, подполковник Вооруженных сил США и эксперт Белого дома по Украине. По его собственным словам, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".
Помимо Виндмана, Трамп уволил и посла США в ЕС Гордона Сондленда, который также давал показания в ходе импичмента.
"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе", — цитирует NYT заявление Сондленда.
Издание уверено, что такие решения президент принял, "воодушевившись победой".
На этой неделе американский сенат оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
Процедуру импичмента Трампа запустили в сентябре демократы в палате представителей. Они обвиняли президента в том, что он давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицал эти обвинения, заявляя, что требовал от Украины лишь бороться с коррупцией.
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