Белый дом уволил сотрудника Совета нацбезопасности США Виндмана

По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиента уволили за то, "что он говорил правду".

Как ожидается, Виндман вернется на службу в Пентагон . Глава оборонного ведомства Марк Эспер сообщил журналистам, что Министерство обороны "приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли". Пока неизвестно, какую именно должность займет Виндман.

Срок службы Виндмана в Белом доме истекал в июле — его назначили в июле 2018 года на два года. Как сообщается, после того как Виндман дал показания по импичменту, его обязанности значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал негодование по поводу работы подполковника в СНБ, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Виндман — родившийся на Украине американский гражданин, подполковник Вооруженных сил США и эксперт Белого дома по Украине. По его собственным словам, он владеет "русским языком, украинским и немного английским".

Помимо Виндмана, Трамп уволил и посла США в ЕС Гордона Сондленда, который также давал показания в ходе импичмента.

"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе", — цитирует NYT заявление Сондленда.

Издание уверено, что такие решения президент принял, "воодушевившись победой".

На этой неделе американский сенат оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.