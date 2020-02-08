Французский историк: в России уважают ветеранов, как нигде в мире

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Жители России помнят и уважают свою историю и относятся к ветеранам, как никто другой в мире, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.
"В России очень чтут историю! Все, что касается солдат, их жертв, - это все очень помнят и берегут. Во Франции, в Европе эта тема никого не волнует. Еще в США помнят своих героев, но там другой уровень пропаганды. А в России у каждого в семье кто-то погиб. Россия в каждой войне была опустошена, разрушена, но всегда выходила победителем. И Россия не забывает отдавать дань памяти своим ветеранам, своим солдатам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "во Франции ветераны не встречают такого почета".
"Можно спросить подростка на улице, что он знает о ветеранах не то, что Первой - Второй мировой. Так он переспросит в ответ еще, о какой войне идет речь. И Россия интересна мне именно этим: почтить память солдат, которые погибали за мою страну, а еще потому, что Россия принимает всех. На историю нельзя покушаться. Это наша совместная история, история двух стран. Это солдаты, они погибли, их нужно помнить. Русские солдаты пришли из Екатеринбурга, оставив свои семьи, чтобы защищать нашу страну", - подчеркнул Малиновский.
В 1916 году во время Первой мировой войны верная своим союзническим обязательствам Россия направила экспедиционный корпус для содействия союзникам на западном фронте. Его основной контингент защищал вместе с французскими войсками регион Шампань-Арденны. Особо отличилась русская пехота под Реймсом, преградив путь на Париж немецким дивизиям.