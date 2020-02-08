Французский историк: в России уважают ветеранов, как нигде в мире

"В России очень чтут историю! Все, что касается солдат, их жертв, - это все очень помнят и берегут. Во Франции, в Европе эта тема никого не волнует. Еще в США помнят своих героев, но там другой уровень пропаганды. А в России у каждого в семье кто-то погиб. Россия в каждой войне была опустошена, разрушена, но всегда выходила победителем. И Россия не забывает отдавать дань памяти своим ветеранам, своим солдатам", - сказал собеседник агентства.