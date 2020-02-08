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Эр-Рияд возобновит нефтедобычу на границе с Кувейтом, сообщило СМИ
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РИА Новости

Эр-Рияд возобновит нефтедобычу на границе с Кувейтом, сообщило СМИ

02:33 08.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия намерена в понедельник возобновить добычу нефти в саудовско-кувейтской нейтральной зоне после того, как нефтедобыча в этом пограничном регионе была прервана пять лет назад, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц в нефтяной отрасли.
Издание отмечает, что министерство энергетики Саудовской Аравии и министерство нефти Кувейта не ответили на запрос о комментарии.
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В январе кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Национальное собрание (парламент) Кувейта утвердило законопроект о разделе нефтедобычи в пограничной нейтральной зоне с Саудовской Аравией, где добыча нефти была остановлена несколько лет из-за наличия спорных вопросов.
В конце декабря прошлого года СМИ сообщили, что Кувейт и Саудовская Аравия договорились по нейтральной зоне на границе между двумя странами, что позволит им восстановить прерванную пять лет назад нефтедобычу из этого района. Представители стран подписали соглашение, прилагаемое к соглашению о разделе нейтральной зоны и соглашению о разделе подводной зоны, прилегающей к зоне раздела, а также меморандум о взаимопонимании.
Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. Добыча в нейтральной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом была остановлена в 2014 году на фоне территориального спора между двумя странами. Добыча нефти в нейтральной зоне, как писало ранее агентство Блумберг, может достигать 500 тысяч баррелей в сутки.
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