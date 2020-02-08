Эр-Рияд возобновит нефтедобычу на границе с Кувейтом, сообщило СМИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия намерена в понедельник возобновить добычу нефти в саудовско-кувейтской нейтральной зоне после того, как нефтедобыча в этом пограничном регионе была прервана пять лет назад, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц в нефтяной отрасли.

Издание отмечает, что министерство энергетики Саудовской Аравии и министерство нефти Кувейта не ответили на запрос о комментарии.

В январе кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Национальное собрание (парламент) Кувейта утвердило законопроект о разделе нефтедобычи в пограничной нейтральной зоне с Саудовской Аравией, где добыча нефти была остановлена несколько лет из-за наличия спорных вопросов.

В конце декабря прошлого года СМИ сообщили, что Кувейт и Саудовская Аравия договорились по нейтральной зоне на границе между двумя странами, что позволит им восстановить прерванную пять лет назад нефтедобычу из этого района. Представители стран подписали соглашение, прилагаемое к соглашению о разделе нейтральной зоны и соглашению о разделе подводной зоны, прилегающей к зоне раздела, а также меморандум о взаимопонимании.