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Вернувшихся в Казань студентов из Китая размещают на карантин
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РИА Новости

Вернувшихся в Казань студентов из Китая размещают на карантин

01:00 08.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 фев - РИА Новости. Студентов, которые возвращаются из Китая в Казань с каникул, временно размещают в детском оздоровительном лагере "Пламя", где для них создана карантинная зона, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Решение это принято по аналогии с теми, какие принимаются в других субъектах Российской Федерации. У нас для студентов, возвращающихся в Казань из КНР, подобрали лагерь "Пламя"… Студенты находятся там на 14-дневном с момента их прибытия в Россию карантине", - сказала он.
По ее словам, "это не какое-то закрытое учреждение, а просто место, где ребята будут находиться под наблюдением в течение нескольких дней, это необходимая для обеспечения безопасности здоровья профилактическая мера".
Как сообщили в Казанском федеральном университете, 11 студентов которого находятся в лагере, приезжающим из Китая студентам продлили каникулы до 2 марта. По информации регионального штаба по коронавирусу, сейчас в лагере находятся 15 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По данным на 7 февраля, в Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли, 1540 выздоровели.
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Вчера, 20:36
В Челябинской области открыли пункт размещения из-за коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКазанский (Приволжский) федеральный университетКитайТатарстанРоссияКазаньОбщество
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