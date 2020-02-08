Вернувшихся в Казань студентов из Китая размещают на карантин

"Решение это принято по аналогии с теми, какие принимаются в других субъектах Российской Федерации. У нас для студентов, возвращающихся в Казань из КНР, подобрали лагерь "Пламя"… Студенты находятся там на 14-дневном с момента их прибытия в Россию карантине", - сказала он.