Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB, прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.
Как отмечает агентство, рейтинг России на этом уровне отражает ее "надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям".
Агентство добавило, что Россия продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и увеличивать госбюджет.
При этом Fitch отметило сохранение рисков, связанных с геополитической напряженностью и существующими санкциями. "Сохраняющаяся угроза эскалации санкционирования будет оказывать давление на гибкость внешнего финансирования, инвестиции и перспективы роста", — отмечает агентство.
Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют росту макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним факторам и снижению зависимости от цен на нефть.
22 января 2019, 09:14Fitch подтвердило рейтинг ВСК на уровне "BB-", прогноз негативный