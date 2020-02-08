Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB, прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.

Как отмечает агентство, рейтинг России на этом уровне отражает ее "надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям".

Агентство добавило, что Россия продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и увеличивать госбюджет.

При этом Fitch отметило сохранение рисков, связанных с геополитической напряженностью и существующими санкциями. "Сохраняющаяся угроза эскалации санкционирования будет оказывать давление на гибкость внешнего финансирования, инвестиции и перспективы роста", — отмечает агентство.