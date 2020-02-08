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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
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РИА Новости

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

00:47 08.02.2020 (обновлено: 11:58 08.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB, прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.
Как отмечает агентство, рейтинг России на этом уровне отражает ее "надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям".
Агентство добавило, что Россия продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и увеличивать госбюджет.
При этом Fitch отметило сохранение рисков, связанных с геополитической напряженностью и существующими санкциями. "Сохраняющаяся угроза эскалации санкционирования будет оказывать давление на гибкость внешнего финансирования, инвестиции и перспективы роста", — отмечает агентство.
Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют росту макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним факторам и снижению зависимости от цен на нефть.
Логотип агентства Fitch Ratings
22 января 2019, 09:14
Fitch подтвердило рейтинг ВСК на уровне "BB-", прогноз негативный
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Fitch RatingsРоссияЭкономика
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