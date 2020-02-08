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Религия и мировоззрение
2020-02-08T12:04+0300
https://ria.ru/20200208/1564420852.html
Священники все же решили не отставать
https://cdn24.img.ria.ru/images/153218/34/1532183407_0:255:2733:1792_1036x0_80_0_0_6fde564c49dd4ae45bba683fbd2db709.jpg
РИА Новости

Священники все же решили не отставать

08:00 08.02.2020 (обновлено: 12:04 08.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центр исследований в области биоэтики и высоких технологий открыт при Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде, он будет заниматься изучением искусственного интеллекта, робототехники, биодисциплин и других актуальных вопросов с точки зрения православного мировоззрения, сообщила пресс-служба МДА.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что РПЦ могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. Он считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма с участием РПЦ. В Церкви в ответ заявили, что хотя "рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения". Тема получила широкий общественный резонанс. Открытие исследовательского центра МДА стало новым поворотом в развитии этой темы и глубокого осмысления вызовов современных биотехнологий.
"От нас развитие современных технологий требует ответа, и, к сожалению, современные генно-инженерные технологии развиваются настолько бурно, что не успеваешь даже читать новые статьи, не то что давать сразу ответ. Все это требует очень серьезной работы, вовлечения как можно большего количества специалистов и в области конкретной, научной, и, соответственно, и церковной, богословской. Чтобы как-то это соединять, синтезировать и давать ответы на все вызовы, которых с каждым днем становится все больше", — сказал РИА Новости руководитель центра кандидат биологических наук священник Владимир Духович.
По его словам, это первый подобный центр РПЦ, при этом созданный на базе ее ведущего высшего духовного учебного заведения. Центр открыт приказом ректора МДА епископа Звенигородского Питирима.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
4 декабря 2019, 22:15Религия и мировоззрение
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
В задачи центра входит выработка рекомендаций по биоэтической проблематике, проведение научных симпозиумов и конференций, участие во взаимодействии с академическим сообществом в России и за рубежом, разработка программ преподавания дисциплин данного профиля для будущих священнослужителей. По словам Духовича, в числе изучаемых тем будут, в том числе, и вопросы суррогатного материнства.
"Бурный рост технологического знания и соответствующих ему перемен в жизни человека нуждается в богословском осмыслении с позиций библейского мировидения и святоотеческого учения, поскольку касается каждого из нас, а темп перемен превосходит самое смелое воображение", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе МДА.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМосковская духовная академияДмитрий Киселеврелигия
Популярные комментарии
среди верующих вы не найдете успешных людей,основная масса это нищие,зеки и показушные чиновники,иконки в машине относятся к амулетам и оберегам
8 февраля, 10:08
Misha Mishankov
1200008
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