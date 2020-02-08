Священники все же решили не отставать

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Центр исследований в области биоэтики и высоких технологий открыт при Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде, он будет заниматься изучением искусственного интеллекта, робототехники, биодисциплин и других актуальных вопросов с точки зрения православного мировоззрения, сообщила пресс-служба МДА.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале " Россия 1 " Дмитрий Киселев заявил, что РПЦ могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. Он считает важным, чтобы в этой сфере была определена моральная норма с участием РПЦ. В Церкви в ответ заявили, что хотя "рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения". Тема получила широкий общественный резонанс. Открытие исследовательского центра МДА стало новым поворотом в развитии этой темы и глубокого осмысления вызовов современных биотехнологий.

"От нас развитие современных технологий требует ответа, и, к сожалению, современные генно-инженерные технологии развиваются настолько бурно, что не успеваешь даже читать новые статьи, не то что давать сразу ответ. Все это требует очень серьезной работы, вовлечения как можно большего количества специалистов и в области конкретной, научной, и, соответственно, и церковной, богословской. Чтобы как-то это соединять, синтезировать и давать ответы на все вызовы, которых с каждым днем становится все больше", — сказал РИА Новости руководитель центра кандидат биологических наук священник Владимир Духович.

По его словам, это первый подобный центр РПЦ, при этом созданный на базе ее ведущего высшего духовного учебного заведения. Центр открыт приказом ректора МДА епископа Звенигородского Питирима.

В задачи центра входит выработка рекомендаций по биоэтической проблематике, проведение научных симпозиумов и конференций, участие во взаимодействии с академическим сообществом в России и за рубежом, разработка программ преподавания дисциплин данного профиля для будущих священнослужителей. По словам Духовича, в числе изучаемых тем будут, в том числе, и вопросы суррогатного материнства.