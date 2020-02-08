Реанимация в сложной ситуации – сотрудники ГИБДД спасли человека

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сотрудник Госавтоинспекции Кемеровской области оказал своевременную первую помощь пострадавшей в ДТП женщине.

Капитан полиции Сергей Кононов и старший лейтенант полиции Дмитрий Шкуров получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Но по пути инспекторы стали свидетелями еще одной аварии.

Водитель "Тойоты" проигнорировал выставленный знак аварийной остановки и на большой скорости врезался в стоящий автомобиль "Киа Рио" и вылетел в кювет. Полицейские бросились на помощь людям.

Одна из женщин не подавала признаков жизни, и Сергей Кононов начал оказывать первую помощь – провел сердечно-легочную реанимацию. В результате пострадавшая пришла в себя.

В это время Дмитрий Шкуров помог другим людям выбраться из поврежденного автомобиля.

Водителя и трех пассажиров "Тойоты" скорая помощь отвезла в одну из клинических больниц. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции теперь их жизни вне опасности.