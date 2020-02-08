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2020-02-08T15:36+0300
https://ria.ru/20200208/1564412983.html
Реанимация в сложной ситуации – сотрудники ГИБДД спасли человека
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РИА Новости

Реанимация в сложной ситуации – сотрудники ГИБДД спасли человека

10:30 08.02.2020 (обновлено: 15:36 08.02.2020)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сотрудник Госавтоинспекции Кемеровской области оказал своевременную первую помощь пострадавшей в ДТП женщине.
Капитан полиции Сергей Кононов и старший лейтенант полиции Дмитрий Шкуров получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Но по пути инспекторы стали свидетелями еще одной аварии.
Водитель "Тойоты" проигнорировал выставленный знак аварийной остановки и на большой скорости врезался в стоящий автомобиль "Киа Рио" и вылетел в кювет. Полицейские бросились на помощь людям.
Старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин (слева) и майор полиции Кирилл Басаргин (справа)
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Одна из женщин не подавала признаков жизни, и Сергей Кононов начал оказывать первую помощь – провел сердечно-легочную реанимацию. В результате пострадавшая пришла в себя.
В это время Дмитрий Шкуров помог другим людям выбраться из поврежденного автомобиля.
Водителя и трех пассажиров "Тойоты" скорая помощь отвезла в одну из клинических больниц. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции теперь их жизни вне опасности.
"Следует отметить, что навыки по оказанию первой медицинской помощи Сергей Кононов получил в рамках подготовки к служебным командировкам в Северо-Кавказский федеральный округ, куда он выезжал уже дважды. Однако ранее эти знания ему применять не приходилось", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиХорошие новостиИрина ВолкМВД РФКемеровская область
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