Процедура выборов в парламент Ирландии

В соответствии с Конституцией Ирландской республики (1937), высшим представительным и законодательным органом страны является парламент (Эряхтас).

Он состоит из президента и двух палат: палаты представителей (Дойл Эрен) и сената (Сенат Эрен).

Согласно конституции, срок созыва нижней палаты парламента не должен превышать семь лет. В настоящее время законодательно установлен пятилетний срок созыва парламента.

Выборы членов Дойл Эрен проходят не позднее чем через тридцать дней после роспуска.

Члены нижней палаты избираются по системе пропорционального представительства в 39 избирательных округах. Количество депутатов, избираемых в каждом округе, пропорционально численности населения избирательного округа.

Право голосовать имеют граждане Ирландии, достигшие возраста 18 лет и не отстраненные, в соответствии с законом, от процесса голосования. Также "Закон о выборах" ( 1992 ) разрешает голосовать гражданам Великобритании, проживающим в Ирландии.

Право быть избранным в палату представителей имеют дееспособные граждане Ирландии любого пола, достигшие возраста 21 года. Членами палаты не могут быть лица, приговоренные более чем к шести месяцам лишения свободы.

Ряд должностей несовместим с членством в Дойл Эрен: сотрудники судебных органов, старшие должностные лица Европейского союза, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Избранные кандидаты не могут быть членами одновременно двух палат парламента.

На парламентских выборах кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения или избирателями того избирательного округа, по которому намерены баллотироваться. Кандидатуры могут быть выдвинуты не позднее полудня седьмого дня после назначения выборов. Лица, представившие документы о поддержке их выдвижения политическими партиями, считаются партийными кандидатами. Кандидат, не имеющий партийной принадлежности, должен собрать 30 подписей избирателей или внести избирательный залог в размере 500 евро.

Избиратели голосуют лично на местном избирательном участке.

Для сотрудников полиции, военнослужащих, а также государственных служащих (и членов их семей), прикрепленных к ирландским миссиям за границей, доступно голосование по почте.

Голосовать по почте также могут лица, которые в силу заболевания или инвалидности, не могут прийти на избирательные участок, граждане, находящиеся под стражей, а также избиратели, которые в день голосования не будут находиться на своем избирательном участке, если подадут соответствующее заявление.

Голосование проводится в день выборов в течение не менее 12 часов во временной период с 7.00 до 22.30. В 2020 году оно пройдет 8 февраля с 7.00 до 22.00.

Избиратель голосует тайно в помещении для голосования. Фамилии кандидатов расположены в бюллетене в алфавитном порядке. Избиратель проставляет напротив фамилий цифры, определяющие приоритет кандидатов.

Подсчет результатов выборов начинается в 9 часов утра на следующий день после дня голосования в центрах подсчета голосов в каждом избирательном округе страны. Число находящихся в урне бюллетеней должно совпадать с количеством поданных голосов. После их подсчета высчитывается квота – число, которое появляется в результате деления всех действительных бюллетеней на число, превышающее количество доступных вакансий на единицу и добавления к полученному результату единицы. Победителем считается кандидат, получивший на выборах число голосов, которое больше или равно установленной квоте.

Если у избранного кандидата текущее число голосов оказывается больше квоты, то "излишек" голосов передается кандидатам, следующим за избранным в бюллетенях: если избранный кандидат является первым предпочтением в бюллетене, то излишек передается второму и т.д.

Если ни у одного кандидата текущее число голосов не превышает квоту, то кандидат с наименьшим текущим числом голосов исключается из подсчета. При этом его голоса передаются следующим кандидатам.

Подсчет продолжается, пока все места не будут заполнены . Если количество мест, оставшихся для заполнения, равно числу кандидатов, все еще участвующих в выборах, эти оставшиеся кандидаты объявляются избранными без достижения квоты.

Верхняя палата парламента Ирландии – Сенат – состоит из 60 членов. Одиннадцать сенаторов назначаются премьер-министром, 49 избираются.

Выборы проводят не позднее, чем через 90 дней после роспуска палаты представителей. В 2020 году они состоятся 30 марта

Конституция устанавливает, что баллотироваться и быть избранным в Сенат имеет право лицо, обладающее правом избрания в палату представителей.

По три сенатора избираются от Национального университета Ирландии и Дублинского университета (Тринити-колледж). В выборах участвуют граждане Ирландии старше 18 лет , которые получили степень (за исключением почетной) в соответствующем университете.

Кандидат может быть выдвинут двумя избирателями из числа сотрудников университета.

Выдвижение должны поддержать восемь других избирателей в университете. При этом кандидат не обязательно должен быть выпускником соответствующего университета или каким-либо образом связан с ним. Выборы проводятся в соответствии с принципами пропорционального представительства, при этом каждый избиратель имеет один передаваемый голос.

Голосование проводится по почте . Подсчет голосов проводится так же, как и на выборах депутатов нижней палаты парламента.

Группы формируются накануне выборов из кандидатов, обладающих знаниями и опытом в соответствующей сфере. Право предлагать кандидатов имеют организации, оказывающие услуги в соответствующей сфере.

Право голосовать имеют депутаты палаты представителей, уходящие сенаторы, члены уездных и городских советов.

Выборы проводятся по системе пропорционального представительства посредством единого передаваемого голоса и тайным голосованием по почте.

Подсчет голосов проводится так же, как и на выборах депутатов нижней палаты парламента.