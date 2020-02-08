Процедура выборов в парламент Ирландии

В соответствии с Конституцией Ирландской республики (1937), высшим представительным и законодательным органом страны является парламент (Эряхтас).
Он состоит из президента и двух палат: палаты представителей (Дойл Эрен) и сената (Сенат Эрен).
Конституцией установлено, что общее число членов палаты представителей не может быть более одного на каждые 20 тысяч человек населения и менее одного на каждые 30 тысяч человек. В настоящее время палата представителей состоит из 160 депутатов.
Согласно конституции, срок созыва нижней палаты парламента не должен превышать семь лет. В настоящее время законодательно установлен пятилетний срок созыва парламента.
Нижняя палата парламента может быть распущена президентом по рекомендации премьер-министра.
Выборы членов Дойл Эрен проходят не позднее чем через тридцать дней после роспуска.
Члены нижней палаты избираются по системе пропорционального представительства в 39 избирательных округах. Количество депутатов, избираемых в каждом округе, пропорционально численности населения избирательного округа.
Выборы проводятся прямым тайным всеобщим голосованием посредством единственного передаваемого голоса.
Право голосовать имеют граждане Ирландии, достигшие возраста 18 лет и не отстраненные, в соответствии с законом, от процесса голосования. Также "Закон о выборах" (1992) разрешает голосовать гражданам Великобритании, проживающим в Ирландии.
Право быть избранным в палату представителей имеют дееспособные граждане Ирландии любого пола, достигшие возраста 21 года. Членами палаты не могут быть лица, приговоренные более чем к шести месяцам лишения свободы.
Ряд должностей несовместим с членством в Дойл Эрен: сотрудники судебных органов, старшие должностные лица Европейского союза, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
Избранные кандидаты не могут быть членами одновременно двух палат парламента.
На парламентских выборах кандидаты могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения или избирателями того избирательного округа, по которому намерены баллотироваться. Кандидатуры могут быть выдвинуты не позднее полудня седьмого дня после назначения выборов. Лица, представившие документы о поддержке их выдвижения политическими партиями, считаются партийными кандидатами. Кандидат, не имеющий партийной принадлежности, должен собрать 30 подписей избирателей или внести избирательный залог в размере 500 евро.
Избиратели голосуют лично на местном избирательном участке.
Для сотрудников полиции, военнослужащих, а также государственных служащих (и членов их семей), прикрепленных к ирландским миссиям за границей, доступно голосование по почте.
Голосовать по почте также могут лица, которые в силу заболевания или инвалидности, не могут прийти на избирательные участок, граждане, находящиеся под стражей, а также избиратели, которые в день голосования не будут находиться на своем избирательном участке, если подадут соответствующее заявление.
Голосование проводится в день выборов в течение не менее 12 часов во временной период с 7.00 до 22.30. В 2020 году оно пройдет 8 февраля с 7.00 до 22.00.
Избиратель голосует тайно в помещении для голосования. Фамилии кандидатов расположены в бюллетене в алфавитном порядке. Избиратель проставляет напротив фамилий цифры, определяющие приоритет кандидатов.
Подсчет результатов выборов начинается в 9 часов утра на следующий день после дня голосования в центрах подсчета голосов в каждом избирательном округе страны. Число находящихся в урне бюллетеней должно совпадать с количеством поданных голосов. После их подсчета высчитывается квота – число, которое появляется в результате деления всех действительных бюллетеней на число, превышающее количество доступных вакансий на единицу и добавления к полученному результату единицы. Победителем считается кандидат, получивший на выборах число голосов, которое больше или равно установленной квоте.
Если у избранного кандидата текущее число голосов оказывается больше квоты, то "излишек" голосов передается кандидатам, следующим за избранным в бюллетенях: если избранный кандидат является первым предпочтением в бюллетене, то излишек передается второму и т.д.
Если ни у одного кандидата текущее число голосов не превышает квоту, то кандидат с наименьшим текущим числом голосов исключается из подсчета. При этом его голоса передаются следующим кандидатам.
Подсчет продолжается, пока все места не будут заполнены. Если количество мест, оставшихся для заполнения, равно числу кандидатов, все еще участвующих в выборах, эти оставшиеся кандидаты объявляются избранными без достижения квоты.
Верхняя палата парламента Ирландии – Сенат – состоит из 60 членов. Одиннадцать сенаторов назначаются премьер-министром, 49 избираются.
Выборы проводят не позднее, чем через 90 дней после роспуска палаты представителей. В 2020 году они состоятся 30 марта.
Конституция устанавливает, что баллотироваться и быть избранным в Сенат имеет право лицо, обладающее правом избрания в палату представителей.
По три сенатора избираются от Национального университета Ирландии и Дублинского университета (Тринити-колледж). В выборах участвуют граждане Ирландии старше 18 лет, которые получили степень (за исключением почетной) в соответствующем университете.
Кандидат может быть выдвинут двумя избирателями из числа сотрудников университета.
Выдвижение должны поддержать восемь других избирателей в университете. При этом кандидат не обязательно должен быть выпускником соответствующего университета или каким-либо образом связан с ним. Выборы проводятся в соответствии с принципами пропорционального представительства, при этом каждый избиратель имеет один передаваемый голос.
Голосование проводится по почте. Подсчет голосов проводится так же, как и на выборах депутатов нижней палаты парламента.
43 сенатора выбираются из пяти профессиональных групп: культурной-образовательной, сельскохозяйственной, трудовой, промышленно-коммерческой, а также административной.
Группы формируются накануне выборов из кандидатов, обладающих знаниями и опытом в соответствующей сфере. Право предлагать кандидатов имеют организации, оказывающие услуги в соответствующей сфере.
От каждой группы в Сенат избираются не менее пяти и не более 11 членов: от культурно-образовательной – 5 сенаторов; сельскохозяйственной – 11; трудовой – 11, промышленно-коммерческой – 9 и от административной – 7 сенаторов.
Право голосовать имеют депутаты палаты представителей, уходящие сенаторы, члены уездных и городских советов.
Выборы проводятся по системе пропорционального представительства посредством единого передаваемого голоса и тайным голосованием по почте.
Подсчет голосов проводится так же, как и на выборах депутатов нижней палаты парламента.
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