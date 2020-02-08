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День российской науки
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РИА Новости

День российской науки

00:13 08.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкдание президиума Российской Академии наук в Москве
дание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
Российская академия наук (РАН) была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 28 февраля (8 февраля по старому стилю) 1724 года. Воссоздана указом президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.
В советское время День науки отмечался в третье воскресенье апреля. Дата определялась тем, что в период между 18 и 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил "Набросок плана научно-технических работ".
Российская наука дала миру много великих имен и открытий. Во всем мире известны такие ученые, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Константин Циолковский, Петр Капица, Лев Ландау, Игорь Курчатов, Анатолий Александров, Сергей Королев, Николай Доллежаль и многие другие. Благодаря их усилиям страна стала родиной выдающихся открытий и изобретений человеческой цивилизации. Россия стала первым государством, где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая атомная станция.
Постсоветскую эпоху принято считать временем глубокого кризиса в отечественной науке, однако и в 1990-е годы, и позже российским ученым удавалось получать научные результаты мирового уровня. Именно в постсоветскую эпоху они вырвались вперед в гонке за сверхтяжелыми элементами таблицы Менделеева. Российскими учеными или при их участии были синтезированы шесть новых, долгоживущих сверхтяжелых элементов с порядковыми номерами со 113 по 118. Физики из российского ядерного центра в Сарове под руководством Александра Павловского в начале 1990-х годов разработали метод получения рекордно мощных магнитных полей. В эти годы в России была создана технология, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле. Российским ученым принадлежит, возможно, последнее крупное географическое открытие на Земле – обнаружение подледного озера Восток в Антарктиде. Работа сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко позволила обнаружить новый, третий по счету вид человеческих существ. Генетические исследования в последние годы позволили ученым узнать много нового о расселении и путях миграции людей на Земле. Российский математик Григорий Перельман в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре – одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Это только небольшая часть открытий, но она дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.
Наука – это главная движущая сила прогресса, важнейший ресурс развития национальной экономики, медицины, образования, всей социальной сферы.
От достижений ученых напрямую зависят не только экономический рост и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей, поэтому правительство России уделяет приоритетное внимание поддержке науки и высшей школы, развитию конкурентоспособного сектора научных разработок, созданию комфортных условий для молодых исследователей.
В 2013 году были начаты преобразования в системе Российской академии наук, предприняты меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, по созданию для ученых, научных коллективов современных, конкурентных условий для работы. Объединены интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы ведущих академий – Российской академии наук, медицинской и сельскохозяйственных наук. В 2018 году был принят закон, вносящий изменения в федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым были уточнены цели деятельности РАН, ее основные задачи, функции и полномочия.
Сегодня стратегическое развитие науки формируется при содействии государства. Ключевыми документами, обеспечивающими реализацию научно-технической политики, являются Стратегия научно-технологического развития до 2035 года, принятая в 2016 году, Национальный проект "Наука", утвержденный в сентябре 2018 года, государственная программа "Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019-2030 годы", принятая в апреле 2019 года.
С 2000-х годов общие затраты на науку в постоянных ценах удвоились, бюджетные ассигнования на ее развитие выросли пятикратно. Вследствие притока молодежи улучшилась возрастная структура персонала. Укрепляется материально-техническая база, активизируется участие российских исследователей в международных научных коллаборациях.
В последние годы удалось серьезно нарастить потенциал российской фундаментальной науки, по целому ряду направлений она вышла на передовые позиции. В Гатчине (Ленинградская область) и Дубне (Московская область) реализуются проекты современных исследовательских установок класса мегасайенс.
Отечественные ученые сделали значительный шаг вперед в таких междисциплинарных областях, как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики, физики. Предложены новые технологические диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Серьезные успехи достигнуты в регенеративной медицине. Вакцина от лихорадки Эбола, созданная в России, была зарегистрирована первой в мире.
Ученые Института биоорганической химии совместно с коллегами из Московского физико-технического института (МФТИ) и Австралии разработали универсальную молекулярную платформу, которая позволяет быстро создавать лекарства от различных видов рака. Сотрудники Физико-технического института РАН в Санкт-Петербурге разработали новый тип лазерных диодов, излучение которых можно сфокусировать в очень тонкий луч, и использовали их в качестве "сердца" оптического пинцета. Российские ученые создали миниатюрный преобразователь света, пригодный для использования в качестве одного из компонентов будущих световых процессоров и запоминающих устройств.
В июле 2019 года Россия успешно вывела на орбиту новую уникальную космическую обсерваторию "Спектр-РГ", благодаря которой ученые уже открыли более 300 скоплений галактик. Ученые Курчатовского института стали соавторами работы, в которой получены новые доказательства в пользу существования так называемых стерильных нейтрино, легчайших элементарных частиц, которые, возможно, являются частицами темной материи – загадочной субстанции, заполнившей Вселенную. Ученые из Московского физико-технического института и инженеры компаний T8 и Corning создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
Российские ученые активно трудятся над решением многих задач, развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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День российской наукиРоссийская академия наукРоссияСправки
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