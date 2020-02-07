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Токаев рассказал о массовой драке на юге Казахстана
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РИА Новости

Токаев рассказал о массовой драке на юге Казахстана

23:23 07.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 7 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на юге страны произошла групповая драка, ситуацию уже взяла под контроль полиция, виновные понесут наказание.
По данным полиции Жамбылской области Казахстана, в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт был локализован, начато расследование по статье "хулиганство". Правоохранители устанавливают зачинщиков и участников конфликта.
"В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Токаев на своей странице в Twitter.
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Касым-Жомарт ТокаевЖамбылская областьКазахстанВ мире
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