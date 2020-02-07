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У экс-главы минстроя Ставрополья конфисковали дом за 78 млн рублей
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РИА Новости

У экс-главы минстроя Ставрополья конфисковали дом за 78 млн рублей

23:06 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 фев - РИА Новости. Суд конфисковал у бывшего министра строительства Ставропольского края, осужденного по делу о злоупотреблении полномочиями, дом стоимостью 78 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
"Объект недвижимости был зарегистрирован на родственницу супруги чиновника, которая не имела соответствующего дохода для строительства домовладения. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в суд направлено исковое заявление об изъятии в доход государства жилого дома, стоимостью более 78 миллионов рублей, возведенного бывшим министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на доходы, законность которых не подтверждена", - говорится в сообщении прокуратуры.
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По результатам рассмотрения искового заявления Ленинским районным судом города Ставрополя требования прокурора края удовлетворены, жилой дом обращен в доход государства, добавили в ведомстве.
На сайте Ленинского городского суда говорится, что общая площадь дома составляет 664,6 квадратных метра.
В октябре прошлого года суд приговорил к пяти годам колонии с конфискацией имущества бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игоря Васильева по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 40 миллионов рублей. Согласно приговору суда, в 2015-2016 годах Васильев, занимая должность министра, заключил без конкурса контракт с предприятием своего знакомого и организовал предоставление субсидий нескольким сельсоветам, заключив контракты по строительству и ремонту дорог без проведения торгов. Как отмечал суд, контракты были оформлены с завышением объемов ремонтных работ... что повлекло причинение ущерба бюджету на сумму более 40 миллионов рублей.
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