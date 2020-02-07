У экс-главы минстроя Ставрополья конфисковали дом за 78 млн рублей

"Объект недвижимости был зарегистрирован на родственницу супруги чиновника, которая не имела соответствующего дохода для строительства домовладения. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в суд направлено исковое заявление об изъятии в доход государства жилого дома, стоимостью более 78 миллионов рублей, возведенного бывшим министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на доходы, законность которых не подтверждена", - говорится в сообщении прокуратуры.

В октябре прошлого года суд приговорил к пяти годам колонии с конфискацией имущества бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игоря Васильева по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 40 миллионов рублей. Согласно приговору суда, в 2015-2016 годах Васильев, занимая должность министра, заключил без конкурса контракт с предприятием своего знакомого и организовал предоставление субсидий нескольким сельсоветам, заключив контракты по строительству и ремонту дорог без проведения торгов. Как отмечал суд, контракты были оформлены с завышением объемов ремонтных работ... что повлекло причинение ущерба бюджету на сумму более 40 миллионов рублей.