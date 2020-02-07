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2020-02-07T22:39+0300
https://ria.ru/20200207/1564423314.html
Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР
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РИА Новости

Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

22:38 07.02.2020 (обновлено: 22:39 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудил вопрос закрытия представительских центров самопровозглашенных ДНР и ЛНР в этой стране, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
В Италии ДНР открыла два представительских центра - в Турине в декабре 2016 года и в Вероне в феврале 2019 года. У ЛНР один представительский центр, он был открыт в июне 2018 года и расположено в городе Мессина.
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"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Украинский президент находится в Италии с визитом.
По данным пресс-службы, также на встрече Зеленский и Конте обсудили дело украинца Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе. "Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - заявил украинский президент.
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Боец украинского добровольческого батальона Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДжузеппе КонтеЛНРДНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийИталияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинский фашизм расползается по европе,No pasaran !!!!!!
7 февраля, 23:16
Александр Некрасов
4900002
А Доллар уверен,что после этого наблюдатели от ЕС останутся в ДНР и ЛНР!!!Видать думать это не его!!!!Особенно доказывать ,что нацист не убийца,ещё пускай с семьёй убитого журналиста встретится,те его точно на место поставят!!!Был бы жив его дед ,рука не дрогнула бы точно!!!
8 февраля, 01:47
Сергей Иванов
2500001
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