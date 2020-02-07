Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР

Италии ДНР открыла два представительских центра - в Турине в декабре 2016 года и в Вероне в феврале 2019 года. У ЛНР один представительский центр, он был открыт в июне 2018 года и расположено в городе Мессина.

"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - цитирует Зеленского его пресс-служба. Украинский президент находится в Италии с визитом.

По данным пресс-службы, также на встрече Зеленский и Конте обсудили дело украинца Виталия Маркива, которого итальянский суд признал виновным в убийстве журналиста Андреа Роккелли в Донбассе. "Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - заявил украинский президент.

Боец украинского добровольческого батальона Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября.