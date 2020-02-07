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Россия и Белоруссия будут содействовать соглашениям по углеводородам
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РИА Новости

Россия и Белоруссия будут содействовать соглашениям по углеводородам

22:12 07.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. РФ и Белоруссия будут способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам углеводородов между Минском и Москвой, цены и объемы поставок энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Что касается поставки нефти, которая была предметом обсуждения в средствах массовой информации, … вместе будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется, и мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений для того, чтобы обеспечить республику Беларусь необходимыми объемами нефти", - сказал Козак журналистам.
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