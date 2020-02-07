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Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
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РИА Новости

Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

21:59 07.02.2020 (обновлено: 22:00 07.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Айрат Хайруллин . Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин, погибший в пятницу при жесткой посадке вертолета в Татарстане, эффективно отстаивал интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне и запомнится многим как активный благотворитель, отметил президент республики Рустам Минниханов.
Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане в пятницу. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали.
Вертолет Bell 407
Вчера, 21:35
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Как сообщил представитель экстренных служб республики, находившийся в вертолете Хайруллин погиб. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.
"Это большая потеря не только для вас, вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушел человек, внесший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной думе России", - говорится в телеграмме Минниханова супруге Хайруллина, опубликованной пресс-службой главы республики.
"Уверен, многим татарстанцам Айрат Назипович запомнится как активный благотворитель, воплотивший в жизнь немало добрых дел", - отметил президент Татарстана.
Минниханов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего, пожелав им сил и стойкости.
Айрат Хайруллин
Вчера, 19:00
Биография Айрата Хайруллина
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФРустам МиннихановТатарстанПроисшествия
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