Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку на лед Камы в шести километрах от берега, недалеко от города Лаишево в Татарстане в пятницу. На борту находились три человека. По информации регионального ГУМЧС, в результате жесткой посадки один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщил представитель экстренных служб республики, находившийся в вертолете Хайруллин погиб. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.

"Это большая потеря не только для вас, вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушел человек, внесший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной думе России", - говорится в телеграмме Минниханова супруге Хайруллина, опубликованной пресс-службой главы республики.

"Уверен, многим татарстанцам Айрат Назипович запомнится как активный благотворитель, воплотивший в жизнь немало добрых дел", - отметил президент Татарстана.