Источник назвал дату прощания с депутатом Хайруллиным

"Прощание с Айратом Хайруллиным планируется в субботу утром", - сказал собеседник агентства.

Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.