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Источник назвал дату прощания с депутатом Хайруллиным
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РИА Новости

Источник назвал дату прощания с депутатом Хайруллиным

21:37 07.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Айрат Хайруллин . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прощание с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта под Казанью, состоится в субботу утром, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прощание с Айратом Хайруллиным планируется в субботу утром", - сказал собеседник агентства.
Вертолет Bell 407 в пятницу совершил жесткую посадку на лёд Камы в 6 километрах от берега, недалёко от города Лаишево в Татарстане. На борту находились три человека. Представитель экстренных служб Татарстана сообщал РИА Новости, что депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате ЧП. По данным МЧС, при жесткой посадке погиб один человек, двое пострадали. Вице-спикер Госдумы Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета.
В Росавиации ранее рассказали РИА Новости, что предварительной причиной жёсткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия, ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.
Приволжская транспортная прокуратура сообщала, что начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Айрат Хайруллин
Вчера, 19:00
Биография Айрата Хайруллина
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФМЧС РФТатарстанПроисшествия
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