Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий . Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека. Специалисты проводят осмотр места инцидента.

"Винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.

Жесткая посадка вертолета

Вертолет потерпел крушение недалеко от Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани. На борту находились три человека, двое из которых выжили. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.

Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России", заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Политик занимал 96-е место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. Согласно декларации за 2018 год, Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей.