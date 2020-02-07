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2020-02-07T23:14+0300
https://ria.ru/20200207/1564422314.html
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564416874_0:109:1200:784_1036x0_80_0_0_eb2a38ffc367e6aa6d091436fa037d80.jpg
РИА Новости

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

21:35 07.02.2020 (обновлено: 23:14 07.02.2020)
23244
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Bell 407Вертолет Bell 407
Вертолет Bell 407
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Bell 407
КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека. Специалисты проводят осмотр места инцидента.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
"Винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.

Жесткая посадка вертолета

Вертолет потерпел крушение недалеко от Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани. На борту находились три человека, двое из которых выжили. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.
Айрат Хайруллин
Вчера, 19:00
Биография Айрата Хайруллина
Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России", заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Политик занимал 96-е место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. Согласно декларации за 2018 год, Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей.
По словам главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, политик пользовался вертолетом основанного им холдинга.
Свои соболезнования семье и близким Хайруллина выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Вчера, 20:14
Депутат Госдумы рассказала о полетах Хайруллина на вертолете
68181399918
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинГосдума РФТатарстанПроисшествия
Популярные комментарии
А чиновникам разве можно бизнесом заниматься?
7 февраля, 22:09
llaitman
1713000
Он не чиновник и он бизнесом не занимался. Должности в компаниях не занимал
7 февраля, 22:15
и.игорь .
2000214
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