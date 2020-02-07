Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

КАЗАНЬ, 7 фев — РИА Новости. Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека. Специалисты проводят осмотр места инцидента.
"Винтокрылая машина в результате удара о землю получила значительные повреждения корпуса", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.
Жесткая посадка вертолета
Вертолет потерпел крушение недалеко от Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани. На борту находились три человека, двое из которых выжили. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.
Вчера, 19:00Биография Айрата Хайруллина
Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России", заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Политик занимал 96-е место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. Согласно декларации за 2018 год, Хайруллин стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей.
По словам главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, политик пользовался вертолетом основанного им холдинга.
Свои соболезнования семье и близким Хайруллина выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.