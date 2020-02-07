В Каракасе проходит встреча Лаврова и Мадуро

КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава российского МИД Сергей Лавров проводят встречу в венесуэльской столице Каракасе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры в резиденции Мирафлорес проходят после встреч Лаврова с его коллегой Хорхе Арреасой и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.
По итогам беседы, как ожидается, Лавров и Мадуро выступят с совместным заявлением.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.
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