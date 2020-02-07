В Каракасе проходит встреча Лаврова и Мадуро

Переговоры в резиденции Мирафлорес проходят после встреч Лаврова с его коллегой Хорхе Арреасой и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.

По итогам беседы, как ожидается, Лавров и Мадуро выступят с совместным заявлением.

Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.