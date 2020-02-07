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В Каракасе проходит встреча Лаврова и Мадуро
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РИА Новости

В Каракасе проходит встреча Лаврова и Мадуро

21:31 07.02.2020 (обновлено: 21:57 07.02.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КАРАКАС, 7 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава российского МИД Сергей Лавров проводят встречу в венесуэльской столице Каракасе, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры в резиденции Мирафлорес проходят после встреч Лаврова с его коллегой Хорхе Арреасой и исполнительным вице-президентом Делси Родригес.
По итогам беседы, как ожидается, Лавров и Мадуро выступят с совместным заявлением.
Российский министр прибыл в Каракас накануне после переговоров в Мехико. В последний раз Лавров посещал Каракас в 2011 году, когда еще был жив Уго Чавес.
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РоссияНиколас МадуроСергей ЛавровВенесуэлаКаракасВ мире
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