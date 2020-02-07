Жириновский выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил соболезнования от себя лично и от партии в связи со смертью депутата Госдумы Айрата Хайруллина, назвав произошедшее "страшной трагедией".
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане.
"От фракции ЛДПР и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Это страшная трагедия", - написал Жириновский в своем микроблоге в Twitter.