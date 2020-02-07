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Жириновский выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
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РИА Новости

Жириновский выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

20:52 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил соболезнования от себя лично и от партии в связи со смертью депутата Госдумы Айрата Хайруллина, назвав произошедшее "страшной трагедией".
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов подтвердил гибель Хайруллина при крушении вертолета в Татарстане.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
"От фракции ЛДПР и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина. Это страшная трагедия", - написал Жириновский в своем микроблоге в Twitter.
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Крушение вертолета в ТатарстанеАйрат ХайруллинВладимир ЖириновскийТатарстанПроисшествия
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