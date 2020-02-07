Путин и Лукашенко возобновили переговоры после хоккейного матча

СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели "второй тайм переговоров". По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.

"Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались", - сказал Путин, открывая российско-белорусские переговоры в составе делегаций.

Путин отметил, что в первой части двусторонних переговоров, которая состоялась днем в пятницу, 7 февраля, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, стороны "довольно подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня". "Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе, и кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России", - сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что "уже хорошо познакомился" с новыми членами российского кабмина. "Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал", - сказал он. "Это зря, надо помнить только хорошее", - смеясь, сделал замечание Путин. Лукашенко парировал в ответ, что его комментариев никто не слышал.