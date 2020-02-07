Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T20:06+0300
https://ria.ru/20200207/1564420313.html
Путин и Лукашенко возобновили переговоры после хоккейного матча
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/72/1562637239_0:0:2862:1610_1036x0_80_0_0_a4c9ec7dc412f62144be613da0af6939.jpg
РИА Новости

Путин и Лукашенко возобновили переговоры после хоккейного матча

20:05 07.02.2020 (обновлено: 20:06 07.02.2020)
3436
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели "второй тайм переговоров". По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.
"Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались", - сказал Путин, открывая российско-белорусские переговоры в составе делегаций.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:24
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Путин отметил, что в первой части двусторонних переговоров, которая состоялась днем в пятницу, 7 февраля, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, стороны "довольно подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня". "Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе, и кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России", - сказал Путин.
В свою очередь Лукашенко заявил, что "уже хорошо познакомился" с новыми членами российского кабмина. "Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал", - сказал он. "Это зря, надо помнить только хорошее", - смеясь, сделал замечание Путин. Лукашенко парировал в ответ, что его комментариев никто не слышал.
Поддержав своего визави, который в начале встречи начал использовать хоккейную терминологию, Лукашенко также заметил, что три тайма было отыграно на хоккейной площадке, не считая первого раунда переговоров. "У нас уже пятый тайм сегодня, так что мы плодотворно сегодня поработали, и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами правительства нового", - заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 08:00
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
113100215
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Данила Козловский в 6 сезоне сериала Викинги
Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы рассказала о полетах Хайруллина на вертолете
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
"Мир по-американски изжил себя". Пушков ответил на обвинения Эспера
Дмитрий Козак
Козак рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Автомобиль следственного комитета
В московской квартире нашли мумию умершего пять лет назад человека
НПЗ в Белоруссии
Москва и Минск договорились о поставках газа и нефти на 2020 год
XXIX ММКФ
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе
МИД прокомментировал заявление ОЗХО об утечке данных по "химатаке"
Дмитрий Козак
Россия и Белоруссия будут содействовать соглашениям по углеводородам
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Дмитрий Козак
Козак рассказал об условиях поставок газа в Белоруссию
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает лист с речью президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Эксперт из Мексики оценил значение визита Лаврова
07:06Президент Туркмении назначил двух вице-премьеров
06:47В НАТО заявили о российской угрозе в космосе
06:46СМИ: минюст США прекратил расследование против автопроизводителей
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
Лента новостейМолния