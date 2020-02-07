Сенатор предложил ввести санкции против политиков за снос памятников

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За снос памятников советским воинам-освободителям польских политиков нужно привлекать к уголовной ответственности и вводить против них санкции, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает издание Niezalezna.
"Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого. Они наживают политический капитал на крови и готовят информационное поле к юбилею Победы", - сказал сенатор.
То, что творится сегодня в Польше, заслуживает самой жесткой реакции российской стороны, отметил он. "Тут вполне уместны и экономические санкции, и наказание конкретных лиц, ответственных за снос памятников", - сказал парламентарий.
По словам Морозова, "их нужно объявлять персонами нон грата и преследовать в уголовном порядке по статьям УК, касающимся вандализма и осквернения памятников".