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Сенатор предложил ввести санкции против политиков за снос памятников
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РИА Новости

Сенатор предложил ввести санкции против политиков за снос памятников

20:04 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За снос памятников советским воинам-освободителям польских политиков нужно привлекать к уголовной ответственности и вводить против них санкции, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает издание Niezalezna.
"Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого. Они наживают политический капитал на крови и готовят информационное поле к юбилею Победы", - сказал сенатор.
То, что творится сегодня в Польше, заслуживает самой жесткой реакции российской стороны, отметил он. "Тут вполне уместны и экономические санкции, и наказание конкретных лиц, ответственных за снос памятников", - сказал парламентарий.
По словам Морозова, "их нужно объявлять персонами нон грата и преследовать в уголовном порядке по статьям УК, касающимся вандализма и осквернения памятников".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 19:40
Слуцкий назвал войну с памятниками в Польше проявлением паранойи
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День ПобедыОлег МорозовСовет Федерации РФПольшаРоссияВ мире
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