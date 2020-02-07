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"Мир по-американски изжил себя". Пушков ответил на обвинения Эспера
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РИА Новости

"Мир по-американски изжил себя". Пушков ответил на обвинения Эспера

20:00 07.02.2020 (обновлено: 20:49 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра обороны США Марка Эспера о попытках России и Китая изменить сложившийся мировой порядок.
Накануне глава Пентагона обвинил Москву и Пекин в ревизионизме. По его словам, две страны пытаются перестроить мировой порядок: Россия якобы нарушает суверенитет соседних государств в поиске стратегических выгод и проводит кибероперации, а Китай навязывает свою политику в рамках инициативы "Один пояс — один путь".
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"Министр обороны США Эспер обвинил Россию в стремлении переписать "мировой порядок". Тот, при котором США оккупировали Ирак, разбомбили Ливию, наносили удары по Югославии, пытаются санкциями задушить Венесуэлу и вводят право сильного вместо Устава ООН. "Мир по-американски" изжил себя", — написал Пушков в Twitter.
Российские власти неоднократно заявляли, что Штаты пренебрегают нормами международного права и подрывают авторитет организаций, в частности ООН. Кроме того, Москва обращала внимание на беспочвенность обвинений в кибератаках на другие государства, поскольку доказательства причастности России не были представлены. Более того, в Вашингтоне отвергали российские предложения о сотрудничестве в рамках противодействия любым видам киберпреступлений.
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Марк ЭсперАлексей ПушковКитайООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Миропорядочек с душком... Такой не грех переписать.
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iibrovkin
2100001
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