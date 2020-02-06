США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка

В свою очередь, российские власти не раз отмечали, что США пренебрегают нормами международного права и подрывают авторитет организаций, таких как ООН. Кроме того, в Москве неоднократно отвечали на обвинения в кибератаках. В России обращали внимание на отсутствие доказательств причастности Москвы. Помимо этого, российские власти предлагали международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако Вашингтон отказался от этой инициативы. Также в Кремле заявляли, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается.