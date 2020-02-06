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США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
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РИА Новости

США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка

23:55 06.02.2020 (обновлено: 23:59 06.02.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер назвал Россию и Китай "ревизионистскими государствами".
В своей речи в Университете имени Джона Хопкинса глава Пентагона заявил, что Москва и Пекин пытаются перестроить мировой порядок.
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Эспер заявил, что обе страны якобы нарушают суверенитет соседних государств для получения стратегических выгод. В частности, он обвинил Россию обвинил в использовании "гибридных тактик ведения войны" и проведении киберопераций.
Китай, по мнению Эспера, продолжает заниматься кражей интеллектуальной собственности, а также пытается навязывать экономические решения и политику в сфере безопасности другим странам посредством инициативы "Один пояс – один путь".
В свою очередь, российские власти не раз отмечали, что США пренебрегают нормами международного права и подрывают авторитет организаций, таких как ООН. Кроме того, в Москве неоднократно отвечали на обвинения в кибератаках. В России обращали внимание на отсутствие доказательств причастности Москвы. Помимо этого, российские власти предлагали международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако Вашингтон отказался от этой инициативы. Также в Кремле заявляли, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается.
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Популярные комментарии
А почему бы и не изменить ВАШ мировой порядок? Вы кто такие вообще? Да отбери у вас печатный станок и фсё, кина не будет!
7 февраля, 00:00
Von Stirliz
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Андрей Дашков
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