Биография Айрата Хайруллина

В 1991 году с отличием окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института (ныне Казанский государственный аграрный университет). Доктор экономических наук

В 1992-1994 годах – директор индивидуального частного предприятия "Эдельвейс".

С октября 1994 года по апрель 1996 года был генеральным директором ТОО "Эдельвейс".

В 1995-1999 годах был депутатом Казанского городского Совета народных депутатов, в 1999-2003 годах – депутат Государственного Совета Республики Татарстан.

В 2003 году Хайруллин был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.

18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28. Был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.

7 февраля 2020 года Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.

У него остались жена, двое сыновей и дочь.