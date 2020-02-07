Биография Айрата Хайруллина

Депутат Государственной Думы Айрат Назипович Хайруллин родился 1 августа 1970 года в Казани.
В 1991 году с отличием окончил экономический факультет Казанского сельскохозяйственного института (ныне Казанский государственный аграрный университет). Доктор экономических наук.
В 1992-1994 годах – директор индивидуального частного предприятия "Эдельвейс".
С октября 1994 года по апрель 1996 года был генеральным директором ТОО "Эдельвейс".
С апреля по октябрь 1996 года – генеральный директор ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток".
В 1996-2003 годах занимал должность председателя совета директоров ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток".
В 1995-1999 годах был депутатом Казанского городского Совета народных депутатов, в 1999-2003 годах – депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
В 2003 году Хайруллин был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.
В 2007-2011 годах был депутатом Госдумы пятого созыва, в 2011-2016 годах - и шестого созыва.
18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу № 28. Был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.
С 2008 года являлся президентом Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
7 февраля 2020 года Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.
У него остались жена, двое сыновей и дочь.
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