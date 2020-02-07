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https://ria.ru/20200207/1564417533.html
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
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РИА Новости

Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

18:47 07.02.2020 (обновлено: 20:36 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАйрат Хайруллин
Айрат Хайруллин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, подтвердил вице-спикер Сергей Неверов.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", — написал политик в Facebook.

Два других человека, находившихся на борту, выжили. Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана, они находятся в тяжелом состоянии, одного доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казани, второго — в Лаишевскую ЦРБ.
Как стало известно ранее, частный вертолет Bell с пилотом и двумя пассажирами на борту разбился в Лаишевском районе Татарстана.
Видео с места гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Вчера, 19:32
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета в Татарстане
Авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.
В Росавиации РИА Новости сообщили, что, по предварительной информации, причиной жесткой посадки вертолета могли стать плохие метеоусловия. Ведомство сформировало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.
По данным пресс-службы МЧС, вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в село Матюшино Лаишевского района.
Сообщается, что вертолет принадлежит компании, зарегистрированной в Казани.
Айрат Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России", был заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Хайруллин занимал 96-е место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. Согласно его декларации за 2018 год, парламентарий стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей. В собственности Хайруллина находились три квартиры и жилой дом в России.
Айрат Хайруллин
Вчера, 19:00
Биография Айрата Хайруллина
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Обсудить 33
Крушение вертолета в ТатарстанеТатарстанПроисшествия
Популярные комментарии
Соболезнования всем погибшим
7 февраля, 18:49
Ю.Юрий .
81428063
Типичный день слуги народа. Полёт на частном вертолёте. Соболезную родственникам, но не ему.
7 февраля, 19:25
SSheff
52410028
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