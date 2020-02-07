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Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова по делу о хищениях
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РИА Новости

Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова по делу о хищениях

18:40 07.02.2020 (обновлено: 23:15 07.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Суд арестовал на два месяца замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях, сообщает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, судья 235 гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко отменил предыдущую меру пресечения — подписку о невыезде, Арсланова взяли под стражу в зале суда.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Вчера, 17:34
Генерал Арсланов рассказал о вменяемых ему хищениях
Об аресте генерала ходатайствовал следователь. В суде он заявил, что с октября по декабрь минувшего года Арсланов симулировал болезнь и находился в Центральном военном клиническом госпитале.
Подсудимому вменили мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники. По версии обвинения, он совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей. Изначально речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, затем фабула обвинения расширилась. Сейчас его обвиняют по двум эпизодам: на 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. 7 февраля 2020
Вчера, 16:17
Замначальника Генштаба Арсланов заявил, что его заманили в СК
В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
По этому делу также проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павел Кутахов и начальник Первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин. Оглоблин — генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
Ранее суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Вчера, 16:51
Генерал Арсланов не признал вину в хищениях
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановВооруженные силы РФСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Отобрать все нажитое его и всех его близких! Лишить всех чинов и званий! И, естественно, лет 12 впаять строго режима.
7 февраля, 18:51
aaolpsm1
13633002
Ну-ну, что же вы такой кровожадный? Ничего не будет, спросите у Сердюкова.
7 февраля, 18:54
Товарищ Сухов
882119214
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