Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова по делу о хищениях

Таким образом, судья 235 гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко отменил предыдущую меру пресечения — подписку о невыезде, Арсланова взяли под стражу в зале суда.

Об аресте генерала ходатайствовал следователь. В суде он заявил, что с октября по декабрь минувшего года Арсланов симулировал болезнь и находился в Центральном военном клиническом госпитале.

Подсудимому вменили мошенничество с госконтрактом на ремонт военной техники. По версии обвинения, он совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей. Изначально речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, затем фабула обвинения расширилась. Сейчас его обвиняют по двум эпизодам: на 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей.

Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.

В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".

По этому делу также проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил Павел Кутахов и начальник Первого управления Главного управления связи Александр Оглоблин. Оглоблин — генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.